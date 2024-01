Cruzados define las prioridades para el resto del mercado de fichajes de la UC

Santiago

En la presentación del primero de los tres refuerzos ya confirmados para la UC, el volante Alfred Canales, los principales referentes directivos de Cruzados se refirieron al resto del mercado de fichajes.

“No solo depende de nosotros, sino también de los jugadores y de los clubes. Estamos trabajando, trataremos de tener el mejor equipo posible. Hoy por hoy, si tuviéramos que jugar ya, en el lateral derecho es el único lugar donde no tenemos un jugador de experiencia, pero tenemos para hacer un once competitivo. Lo que queremos es un plantel competitivo y evitar lo de la temporada pasada, donde había puestos donde no teníamos recambios de experiencia”, apuntó el gerente deportivo de los precordilleranos, José María Buljubasich.

En torno al mismo tema, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, definió los puestos que están buscando. “Estamos trabajando, todavía tenemos que completar el plantel. Tenemos varios nombres para lateral derecho y uno o dos nombres más en la mitad de la cancha. Con eso armaríamos un plantel competitivo. Dependerá también de algunas salidas, queda un mes y medio para que comience el torneo”, reconoció.

Los cupos de extranjero en la UC

Durante la presentación en San Carlos de Apoquindo, José María Buljubasich aprovechó de abordar el tema de los foráneos en el plantel, considerando que Nehuén Paz y Franco di Santo no serían parte de la planificación de Nicolás Núñez, descartando que Gary Kagelmacher esté marginado también.

“Contamos con cuatro extranjeros, por lo que estamos enfocados en contratar uno, independiente de lo que pase después con el tema que se está discutiendo de los cupos de extranjeros. Hay opciones que alguno pueda salir, si hay una buena posibilidad se intentará que se tome. A Kagelmacher no le pedimos que se vaya del club, eso no es cierto”, concluyó el “Tati”.