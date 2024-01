“Muy parecida a lo que hace el Manchester City”: Alfred Canales destaca la idea de Nicolás Núñez para llegar a la UC

Santiago

Este sábado, la UC desarrolló la presentación oficial de su primer refuerzo, el volante Alfred Canales, proveniente de Magallanes, quien precedió a los arribos de Agustín Farías y la firma para el retorno de Nicolás Castillo.

“Muy agradecido de todos los hinchas por su bienvenida. Estoy súper contento de llegar a un equipo tan grande como Católica, es un paso muy grande en mi carrera. Los objetivos que tengo es sumar la mayor cantidad de minutos posible, aportando al equipo de donde me toque. Voy a dejar todo”, aseguró el medallista de plata en el fútbol de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Todo en medio de una particular presentación, pues fue el hijo de Alfred Canales, Santino, el encargado de entregarle la camiseta con el número 6 para oficializar su arribo al elenco precordillerano, teniendo ya claras las metas para la temporada.

“Ya tuvimos nuestro primer entrenamiento y el lunes vamos a ir con todo a prepararnos de la mejor manera para hacer un buen torneo ya en el verano, Campeonato Nacional, Copa Chile y la Sudamericana (...) El objetivo es pelear el campeonato, Copa Chile y entrar a la fase de grupos de la Sudamericana”, remarcó Alfred Canales, quien explicó lo poco que tuvo que pensar respecto a la propuesta para llegar a la UC.

“Apenas me habló Nico (Núñez) de que estaba interesado en que viniera, no lo dudé dos veces. Le dije altiro que sí. Me encanta su idea de juego, además, muy parecida a lo que hace el Manchester City”, justificó, destacando el largo proceso que le permite ya a sus 23 años llegar a un grande del fútbol chileno.

“Me tocó la vuelta muy larga, pero es esfuerzo con mi familia. Me gustó el desafío de venir acá, es un paso muy importante en mi carrera. Es un equipo súper grande, lo tomo con mucha responsabilidad, sé lo que pesa este escudo”, explicó, junto con plantear sus referentes y posición ideal en cancha.

“Me acomodo de volante central o mixto. Tengo de referente a Sergio Busquets, siempre veo videos de él. Quiero aportar técnica y garra en todo partido, además del compañerismo”, concluyó un feliz Alfred Canales en San Carlos de Apoquindo.