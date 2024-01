“Ahsoka”: las desalentadoras palabras Rosario Dawson en torno a la temporada 2

Han pasado poco más de tres meses desde del final de la primera temporada de Ahoska y los fanáticos esperan con ansias una segunda entrega, sin embargo, las recientes palabras de Rosario Dawson no son muy alentadoras.

Al día de hoy, la ex padawan de Anakin Skywalker se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridas por el público seguidor de Star Wars. Precisamente por eso es que la serie tuvo tanto éxito y respaldo.

Hay que recordar que tras el octavo y último capítulo emitido, La Jedi, la bruja y el caudillo, quedaron las puertas abiertas y los lineamientos más que claros para continuar con la historia.

Sin embargo, lo que parece tan obvio no es tal. Esto, debido a que por el momento no hay nada concreto con miras a una nueva tanda de episodios, lo que preocupa a los fans.

Fue la propia Dawson quien se refirió al tema, dando a entender que hay un manto de dudas sobre el futuro del proyecto. En conversación con el podcast Dagobah Dispatch se le preguntó si ya estaba en negociaciones para la temporada y ni siquiera a eso han llegado.

“No. Se supone que pronto tendremos una cena con todo el elenco, lo cual será muy agradable, porque no los he visto a todos. Me sentí muy celosa al ver a todos en algunas convenciones recientemente, en las que no pude estar”, declaró, sin profundizar en los aspectos oficiales.

De esta manera, no hay nada claro respecto a la continuación de Ahsoka. Aun así, independientemente de que exista una segunda temporada (que sigue siendo altamente probable) seguramente la veamos en un futuro en las nuevas películas, ya que una de ellas bajo la mano de Dave Filoni conectará directamente con el programa.