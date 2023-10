“Ahsoka” capítulo 8: un final de temporada que deja mucho de qué hablar

Durante la noche del pasado martes se liberó el capítulo 8 de Ahsoka con contenido más que interesante respecto al desarrollo de la saga y regalándonos varias escenas emocionantes con icónicos personajes.

Tras los hechos ocurridos en el séptimo episodio, estaba todo preparado para que la exitosa serie tuviera un final a la altura. Si bien hay mucho por lo que aclamar al equipo creativo, y una vez más a Dave Filoni, también hay un grupo de fanáticos que no quedó del todo satisfecho.

En cuanto a la emotividad, la acción, la posición de los personajes y aspectos centrales de la historia, no hay dudas de que se logró el objetivo. Sin embargo, se apunta a que el capítulo como tal no se llevó a cabo de la mejor manera, ya que no parecía un cierre de temporada. Esto considera que pudo haber quedado algo que enganchara más al público.

*Esta nota puede contener spoilers*

El Gran Almirante Thrawn continúa la ofensiva en contra de Ahsoka Tano. Sin importarle el destino de sus enemigos, el rezagado del imperio pone sus esfuerzos para ganar tiempo y así poder escapar para continuar con sus planes.

Por una parte, cuenta con su ejército personal de stormtroopers que no tiene problema en dar su vida por las convicciones de su líder. Pero además de contar con un gran volumen de tropas, confía en el fiel respaldo de Morgan Elsbeth.

La fiel servidora del Imperio estrechó sus lazos con las Hermanas de la Noche y con ayuda de las grandes madres s convierte en una de ellas. Ya como una bruja, asume el poder y además de la magia se le otorga la espada de Talzin.

Batallas a muerte

Los ataques siguen bajo la atenta mirada de Thrawn. Hay un resentimiento especial con la expadawan de Anakin Skywalker que desata un enfrentamiento táctico y de alto nivel entre ambos bandos. A esto se le suma que al azul oriundo de Rento no le importa perder hombres en la guerra.

Esto nos permite ver nuevamente a la togruta en acción, demostrando que su entrenamiento nunca termina y mantiene presente las enseñanzas de su antiguo maestro. En la misma arista, es momento para volver a destacar el trabajo de Rosario Dawson como protagonista de la serie y la interpretación del personaje.

Además, esta batalla con sables de luz y blásters nos dio la posibilidad de ver juntos a Tano, Sabine Wren y Ezra Bridger en el campo de batalla; esta vez cada uno con su respectivo lightsaber, entregándonos una atractiva postal.

Pero el combate no fue fácil, ya que los soldados que caían ante la hoja de los héroes eran ‘revividos‘ con ayuda de las Hermanas de la Noche. Así, se marca una especie de ataque zombie, siendo un hecho icónico en Star Wars.

Comienza la guerra

A lo largo del desarrollo de la historia, algo estaba claro para este capítulo 8 de Ahsoka; el inicio de una nueva guerra. Sin embargo, aquí es donde surgen algunas dudas en torno a todo lo positivo que pudo haberse logrado con el final de temporada.

Si bien queda todo con un escenario dispuesto, espera una nueva entrega -que por ahora es secreto a voces-, no tuvo un gran remate en torno a la trama central que nos mantuvo expectantes en todo momento. Es cierto que la aparición de Ezra y el Gran Almirante fueron de lo más icónico, pero probablemente faltó un poco más de fuerza para el final.

Lo concreto es que se viene una guerra para la cual las cosas son muy diferentes respecto del inicio. Por una parte, Thrawn pudo escapar y cuenta con un gran respaldo bélico y un plan que parece seguir al pie de la letra.

En tanto, Baylan Skoll emprendió su propio camino, dejando más dudas que respuestas en torno a su futuro. Esto es el reflejo de uno de los personajes más interesantes de la serie. Lo mismo ocurrió con Shin Hati.

Bridger volvió a casa, pero Sabine y Ahsoka quedaron aisladas, aunque parece no ser un problema del todo, ya podrán seguir profundizando en su entrenamiento.