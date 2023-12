“Marcelo no está considerando a los hijos”: Kenita Larraín opina sobre los dichos de Paula Pavic sobre Chino Ríos y su nueva polola

En las últimas semanas, una polémica ha surgido en torno a la relación entre Marcelo “Chino” Ríos y su ahora exesposa, Paula Pavic. La controversia se desató cuando la comunicadora acusó al extenista de llevar a su nueva novia, una joven de 18 años, a la casa que compartieron durante su matrimonio en Sarasota, La Florida, Estados Unidos.

Paula Pavic expresó su molestia en un live de Instagram, destacando que Chino Ríos decía “que no va a dejar que mi mamá pise mi casa, que eso me hace dar cuenta de que no es mía. Que yo vivo acá, pero no tengo nada que ver con esta casa. Pero ayer trajo a su polola a la casa. Entonces su polola puede entrar a la casa, que supuestamente es mía también, pero mi mamá no puede llegar a la casa”.

Ante esta situación, Kenita Larraín, otra exesposa de Marcelo Ríos, reaccionó en Sígueme. La numeróloga planteó la posibilidad de que la actitud del ex tenista sea una estrategia para hacer sentir incómoda a Paula Pavic en la casa que compartieron. “Si no la hace sentir como que está en su casa, casa donde vivió años, es para aburrirla y que se vaya”, comentó.

“Marcelo quizás no está considerando a los hijos, porque cada uno hará su duelo a su forma y quién es uno para criticarlo. Pero otra cosa son los tiempos con los hijos. Y debe ser fuerte que en tan poquito tiempo y en la misma casa aparezca con otra persona”, añadió.

Daniella Campos también arremetió con dureza contra el extenista

Mientras que, Daniella Campos tuvo mucho menos filtro con sus palabras. “Lo que está haciendo Marcelo Ríos es una provocación. Lo normal es que una pareja se separa, pasa el tiempo, uno conoce a una pareja, la pareja luego entra a la casa y se hace parte de la familia”, sostuvo.

Finalmente, para Daniella Campos, la rapidez con la que Chino Ríos presentó a su nueva novia y la hizo ingresar a la casa podrían interpretarse como una provocación hacia Paula Pavic. “Aquí hubo una separación matrimonial, un intento de regreso, un fallido regreso, se separan nuevamente y aparece a las dos semanas con una polola de 18 años, y antes de que salga uno de ellos de la casa ya está entrando la polola. Es una provocación por donde la mires”, comentó.

“Y es una forma de decirle a Paula ‘tú aquí ya no vales nada, el que manda soy yo y te tienes que ir’. Eso es lo que está haciendo Marcelo Ríos”, adicionó y cerró.