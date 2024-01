Jorge Burgos se refirió a los casos comprometidos por la Ley de Lobby: “Yo recomendaría hacer pública las agendas”

Jorge Burgos, exministro del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, conversó con La prueba de ADN, para analizar la contingencia nacional y referirse a las polémicas en torno a la Ley de Lobby.

Durante la última semana se dio a conocer un caso de posible incumplimiento de la ley debido a reuniones extraoficiales por parte de algunos ministros. A raíz de esto se ha generado una discusión que ha marcado la agenda política.

Frente a esto, el invitado, que fue impulsor de la Ley del Lobby, comentó que debe existir mayor consciencia por parte de las autoridades e ir un nivel más alto en esta temática para actuar siempre en regla. Esto, apelando a las herramientas y funcionamiento de la normativa.

“En materia de Ley de Lobby, más allá de lo que diga rigurosamente el texto actual, yo creo que quienes están en cargos públicos deben ir más allá, deben dar un paso más desde el punto de la transparencia”, sostiene.

Continuando con su punto de vista, indicó que este actuar sería bueno “no solamente para transparentar, sino que personalmente a uno lo deja más tranquilo, sobre todo en áreas tan complicadas”.

“Yo recomendaría hacer pública las agendas. Eso no le viene mal a nadie (...) eso le da transparencia, no lo convierte en noticia”, complementó el ex parlamentario.

Apeló a que lo que se debería “marcar son las sesiones relativas al cargo, no importa el horario. Lo que no tiene que estar marcado son aquellas cuestiones de carácter personales y privados. Pero si hay una gestión relativa al cargo, aunque sea en un horario distinto, y hay una comida, eso forma parte de la gestión de trabajo”.

Respecto al caso particular de los ministros Maisa Rojas y Nicolás Grau, Burgos hizo hincapié en que “no fue una comida social, por lo mismo que han dicho los propios ministros. Se habló generalidades, pero es relativa a los cargos. Probablemente si no hubieran tenido los cargos no los hubieran invitado”.