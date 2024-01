Chile Transparente por reuniones de ministros fuera de la Ley de Lobby: “Malamente va a ayudar a la baja confianza el que se tengan”

Chile

Exagerando, se podría decir que la mitad del gabinete del Presidente Gabriel Boric ha tenido reuniones con poderosos representantes del mundo privado en el departamento que el exalcalde Pablo Zalaquett (ex UDI, hoy reconvertido en lobbista), en Huechuraba. Sin exagerar, fueron los ministros Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto Van Klaveren (Relaciones Exteriores), Esteban Valenzuela (Agricultura) y Carolina Tohá (Interior) los que concretaron los encuentros.

La información fue dada a conocer por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y puso en el debate la probidad de la actual administración, como también los alcances de la Ley de Lobby. María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, analizó la situación en ADN Hoy: “Todos los Gobiernos, y en general los tomadores de decisiones, tienen que tener reuniones con grupos de interés y personas posiblemente afectadas o beneficiadas por las decisiones que toman. Eso es bueno, sano y necesario”.

El “generar confianzas mutuas”, que fue la explicación de Zalaquett, también es, para Jaraquemada, “relevante”, más todavía en temas conflictivos, como salud o pensiones, “por lo tanto, todo lo que lleve hacia allá me parece fantástico”.

En Latinoamérica, el término lobbista tiene una connotación peyorativa, pese a que sea “una actividad legítima y se diferencia de una irregularidad o un delito que es el tráfico de influencia”. La ley que lo regula apuntaba a diferenciarlo del tráfico de influencias. Con todo lo que se conoce hasta ahora de este caso, planteó la directora, “me parece que sí debiera haberse registrado. Incluso, cuando en Chile Transparente hacemos charlas o capacitaciones, siempre digo que ante la duda, registra o publica, porque toda la conversación que estamos teniendo y la suspicacia que se genera, lo hace por la falta de transparencia y esa información como reservada que conocemos ahora”.

Subterfugios

Los secretarios de Estado aseguraron que el lugar donde ocurrieron los respectivos encuentros les permitía no registrar los nombres de los interesados. Aunque “el lugar donde se llevó a cabo la reunión es una mala interpretación de la norma”.

“Distintos Gobiernos o parlamentarios interpretan que si las reuniones no ocurren en edificios institucionales o en ‘jornada laboral’, porque no sé si los ministros tienen jornada laboral, se entiende que no debieran registrarse. Pero no es así: la ley a lo que va, y es bastante clara, es que se tienen que registrar las audiencias o reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de objetos particulares respecto de las decisiones que señala esta ley”, precisó después.

En la misma línea, sobre los temas planteados, “cuesta creer que no se hayan conversado algunos temas que luego sean considerados por la autoridad en la toma de decisiones. Me cuesta creer que se junten con el mundo de la salmonicultura, como dijo el ministro Grau, para hacer una transformación profunda en la salmonicultura y solo se conversen generalidades. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión, entonces? Entiendo que tiene que ver con limar asperezas y generar más confianzas, pero de esas conversaciones también salen temas y puntos de vista totalmente legítimos que tiene la industria para que eso sea recogido por las carteras sectoriales. Es natural”, Jaraquemada.

Los límites de la ley son que no se publiquen las conversaciones íntegra, sino que permite una reserva, “o privilegio deliberativo a las autoridades. La idea no es que sea un reality show que todos estemos viendo cómo las autoridades toman las decisiones y su relacionamiento con privados, pero sí que exista transparencia. Porque además la ley busca una igualdad de trato. Para aquellas personas o grupos que representan intereses similares o a veces contradictorios, que sepan que las gestiones existieron y tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista a la autoridad. Cuando no se transparenta la información, esa oportunidad también se pierde (...) Es hora de revisar la ley, es parte de la estrategia de integridad pública, lo ha dicho el Presidente Boric. Es hora de revisar la ley, actualizarla, y quizás sería bueno precisar que este tipo de situaciones debieran estar incluidas, pero entiendo que van desde el espíritudo de la ley”.

Así las cosas, el mismo espíritu de la ley parecería contravenir la acción de los ministros y ministras: “Es un poco contradictorio, o quizás tienen una mala interpretación de la ley, a mi juicio, y por eso creen que tienen que modificarla. Pero uno debiera actuar también de acuerdo a lo que uno espera que sean las normativas, las regulaciones. En general, en lo que tiene que ver en transparencia e integridad, en Chile Transparente es el piso, el desde. Debieras ir más allá”.

“Integridad es hacer lo que tu harías, cuando nadie te está mirando, si todos te estuvieran mirando (...) El revuelo se causó porque no se transparentó”, aclaró.

Hacia el final, advirtió: “Malamente va a ayudar a la baja confianza el que se tengan ese tipo de reuniones, que son totalmente legítimas, pueden ser absolutamente necesarias, pero que requieren de cierta rendición de cuentas y transparencia, de cara a la ciudadanía”.