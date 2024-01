“El amor de Magda me rehabilitó”: Pololo de tiktoker viral que llevaba colaciones a la cárcel cuenta cómo fue el reencuentro con su pareja

Magdalena Pizarro y Patrick Toro, la pareja viral de Tiktok al fin pudo reencontrarse, luego de que el joven de 22 años saliera en libertad en vísperas de Año Nuevo tras estar cumpliendo una pena de cárcel en el Complejo Penitenciario en La Serena.

Su polola se hizo conocida en las redes tras llamar la atención por la dedicación que demostraba semana a semana en sus videos de TikTok, donde preparaba comidas a las 4:00 a.m. para llevárselos a su pololo durante los días de visitas en la cárcel.

Ambos se conocieron por Facebook, mientras Patrick se encontraba recluido y comenzaron una relación que ya lleva tres años. A pocos días de reencontrarse en libertad viven felices sus días de libertad.

Reencuentro en libertad

En conversación con Las Últimas Noticias, Magdalena contó que para el día en que su pololo salió de libertad “se abrió la reja, lo abracé y no lo solté. Fue algo increíble poder verlo y sentirlo en libertad”.

“Es diferente, pero no tanto porque ambos sabíamos cómo es el otro, entonces, en la realidad, ya sabemos a qué atenernos. Lo que sí he notado es un relajo de mi parte, porque antes estaba pendiente del teléfono por si me llamaba. Lo tenía con sonido en la noche, no podía dormir si no me llamaba. Ahora lo tengo sin sonido. Otra cosa es que hay veces que se le olvida apagar la luz porque claro, en la cárcel no tienen un interruptor”, comentó la tiktoker sobre la convivencia estos días.

Por su parte, Patrick recordó que “en el momento que salí miraba la reja y pensaba que solo eso me separaba de Magdita. Fue una alegría tan grande cuando la vi, pero a la vez una gran pena porque sentí todo el esfuerzo que ella hizo este tiempo, levantándose a las cinco de la mañana para venir a las visitas. Estoy totalmente agradecido de ella”.

“Yo ya viví lo que es portarse mal, las malas juntas que se pueden terminar en una droga e ir a robar. En un círculo vicioso que siempre va a terminar mal. A mí el amor de la Magda me rehabilitó, ella me hizo pensar en un futuro y me da ganas de ser mejor”, confesó para el medio.