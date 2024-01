No solo fueron Rojas y Grau: otros ministros asistieron a cenas con empresarios en casa de Pablo Zalaquett sin registrarse en la Ley de Lobby

Hace una semanal, Ciper dio a conocer una reunión que se llevó a cabo en la casa del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, donde asistieron distintos empresarios de la industria salmonera y de los ministros de Economía y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas, cita que no quedó registrada en la Ley de Lobby.

La ministra Vocera, Camila Vallejo, se refirió al tema, señalando que “La ley obliga a registrar las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de la autoridad. Estas conversaciones no son el caso, porque se trata de reuniones destinadas a abordar antecedentes generales sobre materias relevantes para las respectivas carteras”, dijo tras consulta de Ciper.

Además, la jefa de cartera confirmó que otros ministros asistieron a reuniones organizadas por el exalcalde de Santiago. “Efectivamente, hubo reuniones organizadas por Pablo Zalaquett y que en algunas de ellas participaron los ministros Grau, Rojas, Jara, Van Klaveren, Valenzuela y Tohá, en distintas oportunidades y sobre temas de sus respectivas competencias”, contó Camila Vallejo.

Los ministros involucrados le contestaron al medio investigativo que sus citas no fueron anotadas como lo mandata la legislación, ya que se trató de conversaciones generales, las que además se realizaron fuera del horario laboral. Por su parte, Zalaquett afirmó que “siempre ha estado expresamente excluido el lobby, en las invitaciones y en las reuniones”.

Esto discrepa con lo que señaló María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, en sus redes sociales: “Una (mala) interpretación común de la Ley de Lobby es que solo aplica en edificios institucionales y ‘horario’ laboral, pero no es así. Si el objetivo de los privados es influir un proceso decisorio, debe registrarse. Urge su modernización para disminuir vacíos legales”.

Esta iniciativa nace porque hay dos mundos que no conversaban y solo imperaba el prejuicio y la desconfianza mutua. Con ello se estaba manteniendo y acrecentando el clima de polarización que ha predominado en nuestro país hace muchos años y que no permite salir del estancamiento en que estamos. Siempre he creído que más allá de poder tener ideas distintas, el solo hecho de poder conocerse como persona e ir creando puentes de confianza puede permitir con el tiempo sacar a Chile adelante-, señaló Zalaquett, quien además aseguró que no le cobró a sus clientes por la organización de dichas reuniones.

Respuestas de los ministros involucrados

El Canciller Van Klaveren le contestó a Ciper que “La verdad es que no conocía a los demás asistentes y no recuerda sus nombres ya que pasó hace bastante tiempo. Es habitual que él exponga temas de política exterior, no fue una reunión que tuviese un objetivo específico”.

Por su parte, desde el ministerio del Interior contetaron por escrito que “La ministra Tohá fue invitada a una reunión, en junio de este año, en la casa del ex alcalde de Santiago junto a un grupo de empresarios de distintos rubros, unas 15 personas aproximadamente. Fue una conversación sobre política en que la ministra fue recibiendo diversas preguntas. Le consultaron por la relación entre las dos coaliciones de gobierno, la forma en que se ha construido la relación con el FA, el rol del PC, la forma en que el Socialismo Democrático se fue sumando, las dificultades para construir acuerdos en estos tiempos y su evaluación de la discusión política general”.

Además, señalaron: “La invitación fue realizada directamente por Pablo Zalaquett, a quien conoce desde que era alcalde de La Florida. Al invitar a la ministra, Zalaquett explicó que el encuentro tenía por objetivo conversar sobre el escenario político y la agenda de seguridad, buscando generar diálogo entre el mundo de la política y la empresa”.

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, argumentó que “se realizaron tres encuentros que se dan en ese mismo contexto de diálogo, el mismo ánimo que hemos tenido en múltiples otros encuentros, por ejemplo, con centrales sindicales, gremios empresariales, asociaciones de pensionados y organismos técnicos, entre muchos otros. Como lo hemos señalado públicamente, mantenemos un diálogo con todos los sectores, aunque tengamos diferencias evidentes, como lo es con las AFP y para comunicar lo que todos ya saben, que la reforma que hemos propuesto termina con esa industria”.