Hay $194 mil millones no rendidos de los Juegos Panamericanos: Contraloría envió antecedentes al CDE / Agencia Uno

Este miércoles 3 de enero, la contralora (s) Dorothy Pérez presentó, en la Comisión Especial Investigadora (CEI) de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, los detalles de las fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a la corporación Santiago 2023. En la instancia, Pérez informó de las 21 resoluciones que hubo por procesos de control preventivo, con el fin de anticiparse a alguna irregularidad.

También, la contralora (s) detalló las 11 inspecciones de obras públicas y auditorías financieras que se realizaron entre 2022 y 2023. En ese sentido, la CGR inició una auditoría por la no rendición de, aproximadamente, $194 mil millones , equivalente al 31.5% de los $282 mil millones utilizados.

En detalle, se evidencia que la corporación solo rindió $88,9 mil millones , de los cuales el Instituto Nacional del Deporte (IND) solo ha aprobado $14,7 mil millones (5,2%,). Además, hay observaciones por $50 mil millones y el IND pidió el reintegro de $463 millones.

“Tenemos un 31,5% de los recursos rendidos, son $88 mil millones de los 282 mil millones transferidos. La diferencia son $194 mil millones que faltan por rendir (...) Este es dinero que ya fue entregado a esta coproracion”, explicó la contralora (s) en la Comisión Especial Investigadora.

Los antecedentes recabados por el ente contralor fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Revisa a continuación los detalles de la presentación de la Contraloría en la Comisión Investigadora de los Juegos Panamericanos Santiago 2023:

Revisa también el informe final de la Contraloría sobre el Insituto Nacional del Deporte:

“Caiga quien caiga”

La diputada Marisela Santibáñez (PC), integrante de la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se refirió a la investigación realizada por Contraloría y señaló que “es un tema que tenemos que saber enfrentar con la misma hidalguía, con la misma responsabilidad que estamos enfrentando todos los temas de transparencia y poder (...) La gente absolutamente agotada con estos temas donde no transmitimos buenas noticias (...) Son miles de millones los que no han sido aclarados y hay una cantidad que no sabemos dónde está”.

En la misma línea, Santibáñez sostuvo que el problema no es exlusivo del último director: “Hay que recordar que hubo administraciones anteriores (...) Esto recae con nombres y apellidos, y eso debemos hacerlo de manera responsable. No sacamos nada con celebrar los Panamericanos sino tenemos acuerdos de mandato”. Y explicó que la actual comisión investigadora no se puede extender, por lo que se deberá iniciar una nueva instancia . A pesar de eso, este jueves habrá una sesión extraordinaria, donde esperan recibir al director del IND, Israel Castro .

Finalmente, la parlamentaria argumentó que “esto tiene una labor que nosotros como fiscalizadores debemos llevar a cabo para tener los nombres y apellidos. Por supuesto, vuelvo a traer esta frase que parece majadera, pero caiga quien caiga en el deporte, en la política y en todos los aspectos de la vida de los chilenos que se vean afectadas”.