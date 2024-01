Golden Globes 2024: cuándo, a qué hora y dónde ver la prestigiosa ceremonia

Llegó oficialmente el 2024 y junto él, una nueva temporada de premios de Hollywood. Los encargados de dar el puntapié oficial a estos meses son los Golden Globes, galardones que, en su edición número 81, cuentan con un chileno entre sus nominados: Pedro Pascal.

La gala de premiación, que contará con la presentación del actor y comediante Jo Koy, se llevará a cabo, como es tradición, en el Beverly Hilton de Los Ángeles, está organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por su sigla en inglés) y tendrá una duración de tres horas aproximadamente.

Los nominados

La edición de 2024 de los Golden Globes introduce dos nuevas categorías: Logro Cinematográfico y de Taquilla en Películas para proyectos que recaudaron al menos 150 millones de dólares a nivel mundial (con 100 millones de dólares provenientes de ventas de boletos nacionales) y Mejor Comediante de Stand-Up en Televisión, que reconocerá actuaciones de comedia en solitario en programas de televisión con al menos 30 minutos de duración.

Este año, Barbie se convirtió en la cinta más nominada en los premios, con nueve postulaciones, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia. Le sigue Oppenheimer con ocho y Poor Things con siete.

En tanto, el chileno Pedro Pascal logró su primera nominación a los galardones por su rol de Joel en The Last of Us.

¿Cuándo y cómo ver los Golden Globes 2024?

Los Golden Globes 2024 se llevarán a cabo este domingo 7 de enero y serán transmitidos por el canal de cable TNT y la plataforma de streaming HBO Max. La ceremonia dará inicio a las 22:00 horas, sin embargo, la alfombra roja de la instancia será televisada desde las 21:00 horas.