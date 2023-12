Pedro Pascal obtiene su primera nominación a los Golden Globes

Estaba entre las predicciones de la publicación especializada Variety y se cumplió. Este lunes el chileno Pedro Pascal obtuvo una nominación a los Premios Golden Globes para su edición 2024.

Si bien ya había sido parte de la ceremonia históricamente realizada en el Beverly Hilton, ubicado donde se unen los bulevares Wilshire y Santa Mónica en Estados Unidos, esta es la primera vez que el artista nacional postula a estos galardones concedidos por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por su sigla en inglés).

¿Por qué fue nominado Pedro Pascal?

En concreto, Pedro Pascal fue nominado a Mejor Actor en una Serie de Drama por su rol de Joel en The Last of Us de HBO.

En julio pasado, el intérprete fue nominado a los EMMY por este mismo rol, además de postulaciones en otras dos categorías por su participación en Saturday Night Live y narración en Patagonia: Life On The Edge Of The World.