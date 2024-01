Ícono pop y protagonista de polémico programa Cara & Sello: Quién es Luis Pinto, el hombre que funó a Felipe Avello

Su nombre volvió a sonar en los medios tras funar a Felipe Avello. Luis Pinto reapareció con todo en la palestra pública.

El hombre protagoniza el documental Giro Transversal, donde de la mano del crítico de cine y youtuber de CriticasQLS, Cesarito, cuenta su historia.

Una que está marcada por su participación en el extinto programa Cara & Sello, donde protagonizó un polémico capítulo, donde comparaban su trabajo como modelo con el de un maniquí argentino.

El episodio generó que el hombre visitara todos los paneles faranduleros de la época, conociendo al Pececillo en SQP.

De ahí en adelante, Luis comenzó a trabajar en algunos gags con el humorista, grabando varios materiales e incluso un videoclip de su banda de ese entonces, Dina Gómez, convirtiéndose en un ícono pop.

Luis Pinto contra Felipe Avello

Así, Luis es quien se luce en el registro del clip Amor Absoluto, donde aparece tapado apenas por un paño, mientras toca algunos instrumentos, y luego toma una ducha.

Unas imágenes que ahora serían parte de la funa que le hizo al comediante, ya que éste habría utilizado, sin su consentimiento, algunas de estas escenas para un show en vivo.

“Yo no di consentimiento al video que se tiró y me mostró la parte íntima, yo ahí quede pasmado... Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”, señaló en el documental.

De esta forma, Luis Pinto funó a Felipe Avello por su comportamiento, dejando claro que no le pareció, para nada, su jugada humorística.