“Ha sido catastrófico”: María José Rojas, skater chilena, es testigo presencial del terremoto que golpea a Japón

La skater chilena María José Rojas ha sido testigo presencial del terremoto que se registró este lunes en Japón, el cual tuvo una magnitud de 7,4 grados, en la prefectura de Ishikawa, situada en el centro de la isla de Honshu.

En diálogo con ADN Deportes, la deportista nacional se refirió a las consecuencias que ha dejado la catástrofe en el país asiático, donde se encuentra compitiendo y, afortunadamente, vivió el fuerte sismo lejos del epicentro.

“No estoy cerca del lugar donde fue el terremoto, gracias a dios estoy hacia el otro lado. Sí estoy cerca de las costas, pero tampoco hemos tenido ningún tipo de repercusiones. Obviamente que la marea cambió un poco, pero nada grave”, inició comentando.

“Tampoco hubo algún tsunami, pero sí lamentablemente hacia el otro lado de Japón vemos que se salieron las aguas y ha estado complicado el tema. Lo he visto más que nada en redes sociales”, agregó.

En esa línea, María José Rojas explicó que “estoy con un amigo chileno que tiene a su familia acá. Me quedé para poder entrenar, conocer un poco la ciudad y obviamente que vine a competir”.

“Ha sido catastrófico”

Por otra parte, la skater chilena aseguró que “el choque entre los dos aviones ha sido catastrófico, porque en Japón todas las cosas funcionan bien. Nunca hay problemas, todo sale a la hora y que se genere una catástrofe ha estado un poco complicado”.

“Esperemos que no sea nada grave y que la mayor cantidad de personas estén a salvo. Por lo menos por parte de mi aerolínea no me han comunicado nada con respecto a algún retraso o algo así sobre mi vuelo. Yo viajaría el 11 de enero a Chile”, aclaró.

Finalmente, explicó que “Japón es un país sísmico, pero frente a eso no se han hecho muchas políticas con respecto a construcciones antisísmicas, por ejemplo. Por lo que conversábamos con la gente acá, de repente se siente que es como un poco desechable las construcciones y todo lo que tenga que ver con infraestructura es bastante frágil”.

“Lo que se ve también en los medios de comunicación es que está la ‘embarrá'. Era un movimiento telúrico que no se lo esperaban. He visto que se han roto ciertas calles y ha sido algo bastante similar quizás a lo que vivimos nosotros en 2010″, cerró.