Los cuestionamientos a Daniel Andrade tras sus declaraciones desde la cárcel: “No intente victimizarse o desviar la atención”

Durante las últimas horas se ha generado bastante ruido al caso fundaciones, específicamente por las declaraciones de Daniel Andrade desde la cárcel por medio de una carta y que le ha valido variados cuestionamientos.

Hay que recordar que el exlíder de Democracia Viva se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes 22 de diciembre. En ese escenario, rompió el silencio con una misiva ad portas de comenzar el 2024.

En el texto expuso ideas bastante particulares en un tono reflexivo. Además, ocupó términos en los que daba a entender que era un preso político y aseguró que se encuentra viviendo una situación “injusta” en medio de una presión política. Todo bajo la misma tonalidad.

Como era de esperarse, sus palabras han dado mucho de qué hablar, sobre todo desde una mirada crítica que pone en tela de juicio sus expresiones y conceptos planteados.

En rigor, han sido varios los parlamentarios y rostros políticos que han salido al paso de la carta. Uno de ellos fue Raúl Soto (PPD), quien conversó con LT sobre la situación.

Apuntó, con bastante determinación y énfasis, que Andrade “no es un preso político, es una persona detenida e investigada por delitos de corrupción”.

“Que no intente victimizarse o desviar la atención, que enfrente la justicia y si se prueba su responsabilidad criminal que se le aplique toda la fuerza de la ley. Acá no hay ningún espacio a la impunidad y no se deben politizar los temas judiciales”, añadió.

Asimismo, apeló a que “es su deber colaborar con la investigación y decir la verdad, tiene que hacerlo en el proceso judicial, no con avisos en la prensa o redes sociales”.

Se le investiga por “delitos graves asociados a la corrupción”

Otro que tuvo palabras de respuesta hacia la carta de Daniel Andrade fue el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, siguiendo la misma línea que su par del PPD.

“Daniel Andrade confunde un preso político con un político preso. A él no se le investiga por causas políticas, sino por delitos graves asociados a la corrupción”, comenzó enfatizando.

“Esperamos que la justicia investigue a fondo y sancione con el máximo rigor de la ley a todos los involucrados, no solo por Democracia Viva, también por los escándalos con las fundaciones ligadas a Renovación Nacional y la UDI, además de las fundaciones pro Kast de la Región de la Araucanía. La corrupción debe ser perseguida caiga quien caiga y venga de donde venga”, agregó.

Más reacciones

El senador Iván Moreira (UDI) también expresó su visión muy crítica en torno al tema: “¿Este señor pretenderá conseguir compasión de la ciudadanía con esta patética puesta en escena, dramática, a través de redes sociales, como el buen hombre, en circunstancias que a través de Democracia Viva y otras fundaciones se robaron la plata de los pobres?”.

“Porque eso fue lo que hicieron. Hoy día pretenden, a través de redes sociales, hacerse las víctimas, para que la ciudadanía pueda tener algún grado de compasión con ello. Una cosa patética”, complementó.

Fidel Espinoza (PS) utilizó su cuenta de X para referirse al caso, dejando clara su postura pero con un tono diferente al representante de la UDI.

“Daniel. Con mucho respeto. No eres preso político. Estas en esta situación por apropiación indebida de dineros públicos. Cero autocrítica. Lo que sí te creo es que eres el ultimo eslabón de un mecanismo diseñado desde mas arriba en tu propio ex partido”, escribió.

Sergio Bobadilla (UDI) fue otro de los que cuestionó la misiva de Andrade, aunque planteando una mirada diferente que aborda otra arista a tener en cuenta en la investigación.

“¿A quién amenaza Andrade con su carta desde la cárcel? ¿Sabrá cosas que podrían hacer caer a un Gobierno?”, expuso a través de las redes sociales.