Daniel Andrade rompe el silencio desde la cárcel: “Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva”

Hace algunos días, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva del ex representante legal de Revolución Democrática, Daniel Andrade, y del ex seremi de Vivienda y Urbanismo de la zona, Carlos Contreras, ambos imputados por la arista Democracia Viva del llamado “Caso Convenios”.

Fue el pasado jueves 21 de diciembre, que ambos acusados apelaron a la medida cautelar, luego de ser ingresados, el 15 de diciembre, a la cárcel de Antofagasta.

Con el paso de los días, finalmente uno de los involucrados en el caso habló. Daniel Andrade sorprendió con una carta escrita desde el centro penitenciario donde se encuentra, a solo horas del cambio de año.

“Les escribo en circunstancias que jamás pensé vivir en la vida, desde la cárcel de Antofagasta, en el módulo 90, en la celda 10″, parte escribiendo en la misiva expuesta en sus redes sociales.

Agrega que “estoy bien. Fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida”, sostuvo.

Insistió en que “en un lugar hostil como la cana, donde la frustración y la desesperación son el pan de cada día, poder hacer estos talleres me llena el alma”, agregó.

“Esta injusticia no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición serán movilizadoras. Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva. Ese fuego que siempre me ha inmovilizado sigue prendido y se alimenta de sus cariños”, complementó.

Cerró asegurando que “soy dueño de mis silencios y preso de mis palabras, hasta ahora he elegido el silencio esperando que las instituciones funcionen, pero con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse”, finalizó.

La carta de Daniel Andrade