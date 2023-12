En los últimos años, Nicolás Castillo siempre dio más que hablar fuera que dentro de una cancha. El ex delantero de la Universidad Católica se ha visto una y otra vez en polémicas con hinchas de otros equipos.

Como lo que pasó hace algunas semanas, cuando un funcionario de la Universidad de Chile lo acusó de agredirlo física y verbalmente en San Carlos de Apoquindo. Con el paso de los días, el ariete habló.

Cerrando el 2023, y como parte de su reintegración a los trabajos de la Universidad Católica, el formado en Las Condes utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas ante lo sucedido.

“A través de este mensaje, quiero pedir públicamente disculpas por el incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, escribió.

Agregó que “Universidad Católica es algo muy importante en mi vida. Es el club donde me formé y donde me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica. Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme”, sostuvo.

Cerró con que “aprovecho también de pedir disculpas a todos los cruzados y las cruzadas por lo sucedido. No tengan duda que siempre voy a querer lo mejor para nuestro amado club y no volverá a pasar”, finalizó el ariete.

