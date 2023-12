Alejado del fútbol hace varios años pese a diversos intentos de volver, Nicolás Castillo se acostumbró en el último tiempo a marcar pauta negativa en torno a su figura tras diversos entreveros con hinchas y jugadores.

En las últimas horas, el ex delantero volvió a remecer las redes sociales con una grave denuncia en su contra. Issac Arevalo, entrenador de la rama de basquetbol de la Universidad de Chile, acusó que el ex UC lo insultó y agredió solo por portar una camiseta de los azules.

“Yo iba camino a mi trabajo en el cual él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo, en el cual comienza a gritarme y decirme que me sacará esa polera y que no sabía donde estaba parado”, relató.

El adiestrador tuvo que ir a la casa de los “cruzados” en medio de la participación en un torneo organizado por la UC: “Él comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien, en ese momento le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía, luego de esto me dice que se bajará a pegarme”, aseguró.

“Él da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mí, en lo cual me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos, en lo cual me cubrí y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera, por lo cual decidí grabarlo y no responderle con ningún golpe o agresión hacia su vehículo, ya que no me rebajaría a él”, complementó.

En las imágenes viralizadas, se puede apreciar al ex delantero insultando al funcionario de los azules donde, entre otras cosas, le grita “madre cu...”.

“Espero que esta situación no vuelva a ocurrir con ninguna persona, ya que me afecto mucho en lo personal, no les digo la frustración y la rabia que se siente al ver este tipo de personas. Agresivas, con tan poco criterio y que simplemente estaba buscando con quién pelear o discutir, no entiendo aún el porqué”, indicó.

Mira la denuncia contra Nicolás Castillo