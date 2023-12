“Estoy viviendo un infierno”: Tati Farkas conmociona a sus seguidores luego de compartir dura reflexión

Tatiana Farkas, hija del empresario chileno Leonardo Farkas, compartió recientemente mensajes en sus stories de Instagram que generaron preocupación entre sus seguidores. En las publicaciones, la joven expresó su tristeza y dejó entrever que atraviesa un momento difícil en su vida.

“La tristeza nunca se detiene, un día les diré lo que estoy viviendo, un día”, escribió Tati en una de sus historias en Instagram. Posteriormente, compartió un video en el que amplió sus comentarios sobre su estado emocional y ofreció una perspectiva sobre la autenticidad en las redes sociales.

“Espero que entiendan que las redes sociales no son reales. No saben una gota de la vida que estoy viviendo ahora, no les muestro, pero lo que les muestro es muy bonito; la luna, yo, sonriendo un momento. Las realidades de la gente no se saben en estas redes sociales, es todo falso, es todo propaganda. Recordatorio: no es real”, expresó Tati

En el mismo video, la hija de Leonardo Farkas señaló: “No es seguro para mí compartir la realidad que vivo. Estoy feliz de compartir momentos de paz y un poquito de sabiduría que me encuentro, pero espero que sepan que estoy viviendo un infierno”.

La enfermedad de Tati

Cabe destacar que hace algunos meses, Tatiana Farkas reveló públicamente que padece endometriosis, una enfermedad que afecta el tejido que normalmente recubre el interior del útero y puede causar dolor y otros síntomas. En ese momento, compartió detalles sobre cómo la endometriosis impacta su cuerpo y su vida diaria, generando dolor, inflamación y desafíos emocionales.

La joven explicó en su publicación anterior sobre la endometriosis: “Quiero que otras mujeres y niñas no se sientan solas. Es increíblemente doloroso y estigmatizado, y mis hormonas están fuera de balance, causando depresión, ansiedad y estrés. Pero tengo que practicar la paciencia, dejar la vergüenza todos los días y dar gracias a Dios”.