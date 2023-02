La compleja afección que padece Tati Farkas: “Me causa no querer vivir muchas veces”

La hija de Leonardo Farkas, Tati Farkas, utilizó sus redes sociales para revelar que padece de compleja afección: sufre de endometriosis.

Y es que la escritora, quien tiene más de 200 mil seguidores en Instagram, mostró en sus historias cómo cambia la forma de su cuerpo cuando la enfermedad la ataca.

“Endometriosis: lo que me pasa antes de mi periodo… he estado hinchada por tres días ya, ahora mucho menos” dijo.

Y“Se ve como que tengo un bebé. Típicamente, se llama watita de endo (endobelly)”, explicó.

Asimismo, explicó que realiza yoga pélvico, toma té y trata de descansar, puesto que la enfermedad la quita mucha energía.

“Me da vergüenza mostrarme así, si estoy siendo honesta, pero quiero que otras mujeres y niñas no se sientan solas”, aseveró.

Respecto a la afección, Tati explicó que: “Encontraron que tengo el tejido de endometriosis que sangra cada mes y causa inflamación heavy en mi apéndice, ovarios y diafragma“.

“Cada periodo tengo dolor como si fuera a tener un bebé, viviendo con Endo tengo que practicar la paciencia, deja la vergüenza todos los días y dar gracias a Dios”, detalló..

El dolor que acompleja Tati Farkas

“La realidad es que me causa no querer vivir muchas veces, es increíblemente doloroso y estigmatizado (la gente no lo entiende, entonces me siento muy sola), y mis hormonas están fuera de balance entonces causa depresión, ansiedad y estrés”, enfatizó.