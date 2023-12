Senador Huenchumilla por propuesta de diálogo del INDH con la CAM: “Si no se conversa, ¿cómo se resuelven los problemas?”

Macrozona Sur

Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dijo que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) “podría estar (en un diálogo) siempre y cuando no realice actos violentos durante ese período”, en relación al conflicto en la macrozona sur. A nivel general, para el senador Francisco Huenchumilla (DC) el diagnóstico es que “este debate político es de un bajo nivel que no le hace favor a lo que queremos ser como país”.

Lo dijo la mañana de este viernes, en ADN Hoy. Luego lo desarrolló: “El problema se trata de lo siguiente: nadie es partidario de la violencia en el mundo político, incluida la directora del Instituto. La pregunta es: ¿cómo resolvemos un problema de violencia política en el sur de Chile que se arrastra durante 30 años? ¿Uno podrá hablar con los incumbentes de la violencia? ¿Es posible hacerlo? ¿En todas partes del mundo, no se habla con los incumbentes, o solo vas a conversar con tus amigos para resolver el problema? Si el incumbente no quiere dialogar, o si coloca condiciones inaceptables, lo que hace es rechazar la vía política y legitimando la fuerza armada del Estado”.

En las últimas horas, desde la Coordinadora se refirieron a la idea planteada por Contreras: piden “autonomía” del pueblo mapuche y restitución de tierras. El problema es de conceptos, a juicio del falangista: “No se entiende en Chile, que se piensa que es independencia. Y las tierras ancestrales es más allá de los títulos de merced. Es difícil debatir si un actor, que son los políticos chilenos, no entienden esos conceptos básicos del derecho internacional de los pueblos indígenas, que está vigente y firmado por el Estado de Chile”.

“Hay un sector que dejó de creer en el Estado y se fue por la vía de la violencia hace 30 años”, agregó después.

Como respuesta a los hechos de violencia, segúun Huenchumilla, “sería bueno ver qué quieren y de qué manera pudieran dejar esa violencia y llegar a acuerdos. Porque pareciera que el pecado es conversar con la CAM. Si no se conversa con ellos, ¿cómo se resuelven los problemas?”:

“¿Cómo lo hicieron las FARC, o en otras parets del mundo? Si fracasa el diálogo, el Estado siempre tendrá el recurso de la fuerza. Pero aquí primero se usa la fuerza y después se llama a dialogar. Eso es lo que han hecho todos los Gobiernos, de derecha e izquierda, y este Gobierno también”.

Sistema político

El debate constitucional se terminó para el oficialismo. Para la oposición también. Pero para Huenchumilla, hay una pregunta que responder: “¿Podemos llegar a ciertos acuerdos en el Congreso para mejorar la Constitución vigente? No hablamos solo del sistema político, sino fundamentalmente del rol del mercado y del Estado en ciertos bienes sociales básicos, como la salud, la educación, las pensiones, el agua, el medio ambiente. El sistema político, pero también el Estado social y democrático de derecho”.

“En este minuto, la oposición hace su hincapié en el sistema político, pero lo que nos divide fundamentalmente es en esos bienes”, planteó luego, antes de desarrollar: “Tener un Estado social y democrático de derecho, consensuado, que no queden dudas de que hay una prestación del Estado para el conjunto de la población, sin perjuicio de la participación del sector privado, que no me opongo, y un reconocimiento de verdad respecto de los pueblos originarios”.

“El tema es, si tenemos una Constitución que nos siguen dividiendo, soy partidario de cerrar aquellas brechas en que están las divisiones y a mi juicio es el tipo de capitalismo en Chile, que es neoliberalismo. Soy partidario de una economía social y ecológica de mercado, al estilo europeo, donde existan bienes sociales, regidas por normas de derecho público y no de mercado”, señaló más tarde.

Así las cosas, acotó en no cerrar el proceso “porque son cuestiones puntuales respecto de las cuales tenemos hoy diferencias y que no han permitido cerrar el proceso”: “No abrir un espacio, sino que vámonos con tranquilidad, viendo los distintos puntos. Empezar ahora. Vamos a tener elecciones presidenciales en 2025, nos quedan dos años, para que el nuevo Gobierno se encuentre con esos temas resueltos y dedique sus energías al desarrolla, la inversión, la pobreza, la desigualdad y superemos las diferencias políticas. Tenemos dos años para tratar de resolver los problemas puntuales que nos dividen (...) No estoy disponible para que, con la oposición, decir: ‘Zanjamos el tema político’, y nos olvidamos del resto de los temas. Una cosa por otra: si tu quieres el sistema político, yo quiero un sistema económico social, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. ¿por qué solo el sistema político?”.

¿Dónde debe ser el diálogo, a su juicio? En el Senado: “Están las condiciones. Hemos resuelto muchos temas políticos, en los últimos años hemos llegado a acuerdo, ¿por qué no en este tema?”