Muere el cantante Pedro Suárez-Vértiz, autor de exitosa canción popularizada en teleserie chilena

El panorama musical peruano se ve eclipsado por la tristeza ante la noticia del fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, el reconocido cantante y compositor, a la edad de 54 años. El artista dejó este mundo hoy a las 6:55 a.m. en su residencia en Miraflores, según confirmaron fuentes policiales a RPP.

Con éxitos inolvidables como Un vino, una cerveza; No pensé que era amor: y Me estoy enamorando, Suárez-Vértiz deja un legado imborrable que ha dejado una profunda huella en el pop-rock peruano. Debido a que su canción Me estoy enamorando fue la intro de la teleserie A todo dar (1998), su música logró hacerse conocida en Chile.

La partida del músico se atribuye a causas naturales, según indicaron los efectivos policiales a El Comercio, y fue certificada por un médico privado que lo atendía en su batalla contra la atrofia muscular, una enfermedad degenerativa que afectó su salud en los últimos años.

La atrofia muscular llevó a Pedro Suárez-Vértiz a alejarse de los escenarios, pero no abandonó por completo la música, continuando su trabajo desde casa en nuevas producciones. A pesar de los desafíos de la enfermedad, el cantante demostró su pasión y dedicación a su arte.

Gracias a la inteligencia artificial pudo estrenar una nueva canción tras 12 años

En 2023, a través de una colaboración con la inteligencia artificial (IA), Pedro Suárez-Vértiz hizo un regreso a la música después de 12 años con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Amor yo te perdí la fe. Este acontecimiento marcó un hito significativo en su carrera, permitiéndole compartir una nueva creación con sus seguidores.

“Antes de dejar de vocalizar, escribí una canción que nunca pude grabar. No pasó de un demo. Quien diría que hoy, 12 años después, podría cantarla gracias a la inteligencia artificial”, escribió acerca de su canción Amor yo te perdí la fe, el rockero peruano en sus redes sociales.

Su última reflexión compartida en redes sociales ofrece una visión profunda sobre la existencia y la búsqueda de la felicidad. “Intento anular mis ‘yo’ destructivos siempre. La disciplina con esperanza es la única solución. Busco no andar satisfaciéndome todo el tiempo con placeres, dinero o cosas nuevas. Recuerden la frase ‘rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita’”, expresó Suárez-Vértiz.