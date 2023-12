Muere El Casti: la terrible noticia que enluta a Pailita y que dio a conocer a sus fanáticos

En la madrugada de este jueves 21 de diciembre, falleció El Casti, el perro de Pailita. La mascota del cantante del género urbano murió luego de ser atacado por unos perros. Un deceso que terminó por enlutar al artista nacional, quien acudió a sus redes sociales para manifestar el dolor por la pérdida de este ser querido.

“Hoy en la madrugada unos perros mataron a mi perrito. No saben el dolor que sentimos en estos momentos como familia. Se me fue mi amigo, la criatura más hermosa que existe en mi corazón, la alegría de la casa… No tenías que irte de esa forma. Gracias por nunca dejarme solo fiel amigo, me harás mucha falta, hasta pronto”, escribió el cantante puntarenense en una publicación en Instagram.

Además, poco después, a través de una storie, Pailita expresó: “Nunca tendré un perrito como tú. El dolor no se irá nunca, amigo mío”.

Instagram Ampliar

Famosos le dieron sus condolencias al cantante

Entre las personas que aparecieron a apoyar a Pailita ante la muerte de su perrito El Casti, hubo muchos rostros conocidos de la música y la televisión. Uno, por ejemplo, fue Stailok, quien comentó: “Un abrazo, hermano”. Mientras que, Flor de Rap escribió: “Fuerza hermanito de mi corazón. Qué lamentable noticia, no me lo puedo creer. El Casti siempre estará contigo guagüita”.

También, otros reggaetoneros se hicieron presentes. “Qué mal hermano, mucha fuerza. Me pasó igual con mi perrito”, expresó Balbi El Chamako. Y, “nooo, mi sangre, qué fome. El amor de un perrito es tan puro”, escribió Gabo El Chamaquito.

Finalmente, Adriana Barrientos, la modelo y panelista de Zona de Estrellas, igualmente se hizo presente en la caja de comentarios con un: “Nooo, mucha fuerza y ánimo”.