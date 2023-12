Arcos sin mallas y cancha con polvo: las duras críticas al desarrollo del Nacional de Balonmano

Santiago

El martes 26 de diciembre comenzó a disputarse el Nacional Adulto Masculino de Balonmano en el Centro de Entrenamiento Olímpico, ubicado en Ñuñoa. Dicho certamen reúne a los ocho mejores equipos del país, quienes pelean por convertirse en la mejor escuadra del país.

En el papel, la competición pareciera ser seria y con una organización clara. Nada más alejado de la realidad. Según cuentan los jugadores, no existían las condiciones para llevar a cabo un partido de balonmano.

En el partido que los enfrentaba contra Usab Balonmano, MET Handball Club decidió manifestarse ante las paupérrimas condiciones de juego. Una vez iniciado el encuentro, los jugadores del MET se sentaron en la cancha.

Desconcertados, sus rivales, ante la inacción inicial, terminaron anotando igual, con el arco cayéndose, evidenciando la precariedad de las instalaciones.

Las explicaciones para la protesta en el Nacional de Balonmano

En conversación con ADN Deportes, Víctor Donoso, head coach de MET, expresó el sentir del equipo. “La manifestación fue por las condiciones en las que llegamos a jugar, o sea, las condiciones de la cancha. La cancha estaba muy sucia, con polvo, mucho polvo, no había mallas detrás del arco: en un lado sí, en el otro no”, señaló el seleccionado nacional.

“Creo que no son las condiciones, dada mi experiencia en Europa, creo que estas no son las condiciones para un nacional final donde están los mejores equipos de Chile (...) me da mucha pena que tengan que pasar este tipo de protestas para que se solucionen problemas”, agregó.

Usab Balonmano sacó un comunicado en respuesta a la manifestación liderada por Víctor Donoso, intentando justificar por qué anotaron igual. “Se había efectuado una reunión en la que nos informaban las condiciones del CEO y todos los equipos participantes las habían aceptado”, apuntaron.

“El club MET siempre mantuvo la misma postura de no jugar, desmotivándonos desde el calentamiento por la incertidumbre de su posición. Jamás nos informaron de la manifestación en cancha”, agregaron desde el Club Unión de Santiago Balonmano.