Juan Ramírez, PF de Arturo Vidal: “No sé si ahora, pero yo lo veo en Colo Colo”

En la edición de Los Tenores este jueves, nuestros panelistas compartieron en los estudios de ADN con Juan Ramírez, preparador físico que desde hace años es parte del trabajo personal de Arturo Vidal y hoy en labores más intensivas aún, considerando la lesión que dejó fuera de actividad al volante nacional en los últimos meses.

“Estamos en la última parte para que se pueda incorporar a lo que le toque en el futuro. Lo he acompañado estas últimas tres operaciones. Hoy lo superviso junto a la selección chilena, está en la fase final. Con él no hay ningún problema en la disposición al trabajo de los cuerpos médicos y físicos”, apuntó, alabando su condición y disposición para el trabajo.

“Creo que prácticamente no ha tenido lesiones musculares en su carrera. Es un muchacho tan competitivo que llama la atención su tolerancia a este tipo de lesiones. Hubo un partido en que venía de jugar con el PSG y tenía un microdesgarro, pero él quería jugar el siguiente juego con el Atlético de Madrid porque había tenido la titularidad con Valverde, se dispuso a llegar al partido, hizo los tratamientos y el domingo estaba jugando (...) Todo lo que signifique mayor sacrificio le genera algo especial. Por ejemplo, corría con una máscara un tiempo atrás: fisiológicamente no le hacía nada, pero emocionalmente sentía que trabajaba el doble. Ese sacrificio le hace ganar 500 metros cuando corre”, ejemplificó Juan Ramírez que, como cercano a él, abordó las chances que puede tener de volver a jugar en Colo Colo.

“Lo veo en Colo Colo. No sé si ahora, pero lo veo en Colo Colo. Seguramente es su deseo, me lo ha comentado, es hincha de Colo Colo y le gustaría volver en algún momento. Si lo han llamado en el último tiempo no lo sé, pero creo que es algo los clubes debiesen sostener con los jugadores de casa, porque en algún momento van a volver. También he escuchado de Boca, son dos clubes que tienen un significado importante para Arturo, pero el sentimiento de volver a Colo Colo es distinto”, profundizó, valorando la condición en que apunta a regresar al alto rendimiento con 36 años.

“En enero no debiese haber problema para que juegue. Quiere competir por Colo Colo, siente que si se viene al club de sus amores va a venir a competir como lo hizo en todos los clubes donde estuvo. Donde más quiere demostrarlo es acá”, señaló.

Juan Ramírez y su crítico análisis de la formación en Chile

Durante la charla con Los Tenores, aprovechó su experiencia trabajando en divisiones menores durante muchos años para analizar la situación de las divisiones menores, cuestionando la gestión de los clubes.

“El fútbol joven lo han dejado un poco de lado, significa no tener a los mejores profesionales porque pagas mucho menos. Siento que hoy es un trabajo más, no hay una cercanía (...) Tratamos de copiar metodologías de trabajo que pueden ser muy útiles, pero para realidades que no es la nuestra. Nuestros deportistas están hechos con base en el rigor y hoy creo que las metodologías que se están ocupando no someten al futbolista a ese rigor, no lo incomodan. Hoy los chicos tienen todo muy fácil, pero el factor competitivo también tienen que generarlo los clubes”, planteó, junto con sostener la preparación que deben mejorar los jóvenes.

“En Europa no te están vigilando todo el tiempo, hay un tema de autodisciplina. Muchos clubes top no concentran, o sea, sabe lo que tiene que comer y descansar. Si no, la cuenta te la va a pasar al momento de competir. Y si juegas menos, es menos plata. Acá nos quejamos por 45, 50 partidos. El jugador en la élite quiere jugar la mayor cantidad de partidos posibles (...) El futbolista debería jugar entre 55 y 65 partidos al año”, dijo.

Además, en casos puntuales, lamentó los problemas de violencia intrafamiliar que han involucrado a jugadores, poniéndolo por sobre el hecho que hayan jugado pichangas con amigos, como pasó con Jordhy Thompson y Damián Pizarro previo a un Superclásico.

“No lo recomendaría, pero son otras cosas las que causan más daño, como la violencia intrafamiliar. Me afectan más. Que un juvenil se vaya a jugar una pichanga lo hicieron históricamente los futbolistas, pero lo otro afecta lo social y es más dañino”, dijo, aunque alabó las condiciones del delantero también.

“Desde lo físico me encanta. En la medida que más juegue, más va a mejorar. No hay nada que haga mejorar a un futbolista que la competencia”, concluyó Juan Ramírez en la charla con Los Tenores.