“No le cierro la puerta a ninguna institución”: Claudio Bravo explicita su interés de cerrar su carrera en Chile

Santiago

Durante la presentación del campamento de verano que liderará su fundación, Claudio Bravo evaluó el presente de la selección chilena, tanto en torno a la salida de Eduardo Berizzo como al interinato de Nicolás Córdova.

“Lo conozco, solo tengo muy buenas palabras para él en todo sentido, fuimos compañeros. Del proceso anterior no estuve mucho, sino al margen, pero desde mi posición siempre he querido contribuir. Para estar en la selección, tu nivel tiene que ser alto. Si no estás, no es una determinación que vaya por mi cuenta. Al día de hoy me siento tranquilo, satisfecho, orgulloso de lo que me ha tocado vivir y poner mi granito de arena. Si se da la opción a futuro, pienso igual, queriendo ayudar desde donde me toque. El nivel te tiene que llevar ahí”, explicó, junto con sostener su visión respecto al fallido proceso del “Toto” en La Roja.

“No fue lo que se esperaba para llegar a meter a Chile en una Copa del Mundo. Tiempo y jugadores hay, pero creo que todo el mundo tiene que contribuir desde donde le toca estar, doblar los esfuerzos para conseguir el cupo”, sostuvo Claudio Bravo, que afrontó también su futuro inmediato considerando que el próximo año ya tendrá 41 años y su vínculo con el Real Betis está por finalizar.

“Me siento preparado hasta junio y opciones de volver al país no me van a faltar. Donde sea, intentaré hacer lo mismo que me ha tocado hacer muchos años. No le cierro la puerta a ninguna institución, donde me sienta valorado, intentaré ir y hacer las cosas bien”, apuntó el formado en Colo Colo, explicitando que no está cerrado a jugar solamente en el “Cacique” para finalizar su exitosa carrera deportiva.