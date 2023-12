Qué significa que Mickey Mouse entre al dominio público (y desde cuándo aplica)

En los últimos días, la figura de Mickey Mouse ha reflotado y no precisamente por una nueva película en los cines o por algún proyecto para el streaming.

Actualmente el icónico ratón ligado a Disney y nacido en el cortometraje Steamboat Willie enfrenta jornadas cruciales y, hasta cierto punto, de despedida de la empresa.

Todo pues Mickey y Minnie pasarán a ser parte del dominio público : un cambio radical de un historial marcado por férreas batallas ligadas a los derecho de autor.

¿Qué significa que Mickey y Minnie Mouse sean parte del dominio público?

En simple, Disney ya no tendrá los derechos exclusivos sobre las primeras versiones de los personajes. Un hecho que se traduce en que desde cierta fecha cualquier persona podrá hacer lo que quiera con ellos.

La medida se aplicará desde el próximo lunes 1 de enero del año 2024. Un cambio que llega tras 95 años de historia y que podría dar rienda suelta a que cineastas, caricaturistas y todo tipo de mentes creativas se embarquen en proyectos.

Cabe apuntar qye no se trata de la única obra que se suma al catálogo libre. En el historial también aparecen creaciones como El gran Gatsby y Winnie the Pooh. Este último incluso volvió al cine con una película slasher titulada Winnie the Pooh: Sangre y miel.

Ahora bien un detalle importante radica en que Disney seguirá conservando los derechos de autor de versiones más modernas del personaje, al menos por algunos años. Un embrollo con tintes judiciales que seguramente servirá para otros debates a futuro.