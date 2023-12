Quién fue Carmen Barros, destacada actriz chilena que murió a los 98 años

Chile lamenta este jueves la pérdida de una destacada figura en la escena artística nacional, Carmen Barros, quien falleció a los 98 años. Su hijo confirmó su deceso a fuentes de ADN, el cual se debió a un paro cardíaco, dejando un legado imborrable en el mundo del arte y la cultura nacional.

Reconocida como la “dama de la comedia musical” y una figura esencial en la música chilena, la artista no solo fue actriz, sino también cantante, compositora, directora de teatro y diplomática. Durante una entrevista con Ciudadano ADN, expresó su gratitud por la vida: “Soy una persona creyente y siento que el tata Dios me puso aquí por algo simpático. Si bien es cierto, mi vida no ha sido todo el tiempo un helado de chocolate, algo me dio que es muy bueno”.

De “Marianela” a “Carmela”

La carrera artística de Barros se inició en 1944 bajo el seudónimo “Marianela” como cantante en Radio Agricultura, impulsada por el periodista Santiago del Campo. Su versatilidad y talento innato la llevaron a destacarse en cine, teatro y televisión. En 1958, hizo historia al protagonizar la primera comedia musical chilena, “Esta señorita Trini”, seguido por su papel de “Carmela” en “La pérgola de las flores” en 1960, ambas del Teatro Ensayo de la Universidad Católica.

Nacida en Santiago y criada en Chile, Perú y Europa, la actriz tuvo una conexión especial con la música desde temprana edad, explorando el piano, la ópera y el canto. Su regreso al cine en 1970 con “La casa en que vivimos” marcó una nueva etapa, seguida de misiones diplomáticas y presentaciones en teatros internacionales.

Además de su impacto en el escenario, Carmen Barros dejó su huella en la televisión, participando en teleseries como “Los Títeres” (1984) y “El amor está de moda” (1995), consolidando roles memorables.

Premio Carmen

A lo largo de su ilustre carrera, la chilena recibió numerosos premios, incluyendo el Premio APES a la Trayectoria Artística en 2011. En 2020, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio le otorgó la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, reconociendo su contribución a la cultura y el arte en Chile.

Su legado perdura, y desde 2019, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio otorga los “Premios Carmen” en su honor, reconociendo a quienes siguen sus pasos y enriquecen la cultura chilena. “Desde chica yo demostré que había nacido con un talento (...) que era la música. Yo no hablaba y ya cantaba, silbaba y bailaba”, manifestó Carmen Barros durante su vida, una artista que, sin duda, enriqueció la cultura chilena durante toda su vida.