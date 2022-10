Carmen Barros y sus memorias: “Siento que el tata Dios me puso aquí por algo simpático”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la destacada actriz nacional Carmen Barros, a propósito del libro sobre su historia, “Una vida fascinante”, de Mario Cavalla.

“Nos conocimos y fueron como 3 o 4 meses que él iba todos los lunes, se sentaba y empezábamos a conversar”, relató Barros sobre cómo fue el trabajo desarrollado por el periodista al escribir “Una vida fascinante”.

En esa misma línea, la eximia intérprete dijo entre risas que “en el fondo, el libro lo escribí yo”. “Resulta que yo me sentaba también y empezaba a contar, a contar y a contar”, dijo.

“Realmente me di cuenta de que era muy entretenido irle contando cosas y le agradezco además. Porque no solamente hizo eso: tengo un nuevo amigo y eso es muy importante”, aseguró.

Carmen Barros, una amiga grande

Por su parte, Mario Cavalla comentó que “generalmente, estos proyectos se convierten en un pretexto para algo que uno no sabe en qué se va a convertir”.

“La amistad que se generó a partir de un proyecto determinado, hoy día persiste”, dijo el columnista del Ciudadano a Pata.

“Hoy día nos llamamos por teléfono para comentar las noticias. De repente, no sé, le falta el gásfiter y le doy el dato. Así nos vamos un poco toda la semana. Es mi amiga grande, como le digo yo. Mi amiga más grande”, confesó.

Los recuerdos desnudos de la artista

En “Una vida fascinante. Conversaciones con Carmen Barros” la actriz repasa diversos pasajes de su biografía. Todo con lujo de detalles, los que hacen gala de su excelente memoria.

Para el escritor del libro, el objetivo era retratar a “la mujer y la artista que van caminando de la mano por el destino”. “Yo diría que se guardó prácticamente muy poco. Fue muy abierta en el sentido de hablar abiertamente y desnudar el alma”, agregó.

“Soy una persona creyente y siento que el tata Dios me puso aquí por algo simpático. Si bien es cierto, mi vida no ha sido todo el tiempo un helado de chocolate, algo me dio que es muy bueno”, señaló por su parte la artista.

Para ella, el destino tiene algo importante en su camino. “Cuando algo no resulta y el destino te está todo el tiempo indicando que no sigas adelante, deja de hacerlo. Y en muchos sentidos, el destino me fue marcando… y este es uno de ellos”, reflexionó.