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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de abril, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos por la Liga de Primera.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de abril, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de abril, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Hoy, viernes 24 de abril, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros son parte de la undécima fecha de la Liga de Primera.

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La programación del fútbol chileno hoy 24 de abril comenzará a las 18:00 horas, en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera se medirá ante Coquimbo Unido, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro encuentro de la jornada se disputará a contar de las 20:30 horas, cuando Audax Italiano enfrente a Deportes Limache en el Bicentenario de La Florida. Piero Maza será el árbitro del juego, que será transmisión de TNT Sports Premium.

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