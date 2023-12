¿Nuevo romance? Aseguran que Cony Capelli tuvo un secreto affaire con Pailita tras dejar Gran Hermano

Cony Capelli está en su mejor momento tras salir triunfadora de Gran Hermano. Y está haciendo eventos por todo Chile.

La bailarina vive así el peak de su fama, gozando del cariño de la gente, que no la deja ni a sol ni a sombra y la sigue a cada una de sus actividades.

En este escenario, es lógico que empiecen a colgársele romances. Pero lo que aseguraron en el programa Qué te lo Digo generó más que una sorpresa.

Resulta que los reporteros tras el espacio de farándula aseguraron que la joven tuvo un affaire, tras dejar el encierro, nada menos que con Pailita.

¿Qué se especula de Cony y Pailita?

“Una fuente muy buena del círculo musical me cuenta que Pailita sí tuvo algo con Cony Capelli”, señaló Paula Escobar.

Sin embargo, la cosa no habría resultado muy bien, “El punto es que este touch and go fue propiciado por Suro Solar, quien luego de eso habría empezado a filtrar un poco esta información y ahí es donde Pailita dice ‘stop’ y se indignó y no quiere saber nada más con Cony Capelli ni Suro Solar”, afirmó la reportera.

Frente a esto, el mismo Suro decidió hacer frente a los cahuines. Y señaló al sitio Página 7 que “no es verdad, no existe. Nunca se han juntado, no se conocen, nunca han hablado, ni por Instagram, ni por ningún lado”.

Incluso, expresó que “todo es mentira, nunca he tenido malos entendidos con Pailita. Tampoco nunca he filtrado información, porque no es real. He estado con Cony todo el tiempo, viajando y con trabajo”.

“Lo que dice esa periodista Paula no es verdad. Si es verdad, la invito a que suba un video mostrando la conversación, porque sabemos que pantallazos se inventan... Si tiene algún videito donde pueda mostrar que yo escribo y filtro eso, se la compro”, cerró el mánager de Cony Capelli, descartando con fuerza los hechos.