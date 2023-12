¡El Shishitrineo llega a Puente Alto! Pablo Chill-E y la Coordinadora Social Shishigang reparten regalos a los niños de la comuna

En la tarde del miércoles 20 de diciembre, se llevó a cabo la tercera versión del Shishitrineo. Una actividad con fines solidarios realizada por Pablo Chill-E y la Coordinadora Social Shishigang. Desde las 18 horas, el artista del género urbano, junto con sus compañeros de la organización benéfica, cantaron, hicieron shows, hubo juegos y obsequiaron regalos y dulces a los niños y jóvenes que se acercaron al camión con adornos navideños en el que se encontraban.

A través de este vehículo recorrieron diferentes sectores de la comuna de Puente Alto, entre ellos, Bajos de Mena y Cerro La Ballena. Exactamente, el Shishitrineo recorrió las zonas de San Guillermo (El Rodeo con La Vendimia), La Viña (Nocedal con Madre Tierra), Cerro La Ballena (México con Tocornal) y Plaza Andes del Sur (México con Lincan Ray).

Una actividad que convocó a centenares de niños en Puente Alto

El propio Pablo Chill-E entregó de esta actividad previo a su desarrollo: “Gente, hoy es el Shishitrineo, va a estar a lo maldito. Va a estar bacán. Van a haber hartos artistas, vamos a estar haciendo shows, regalando regalitos, también vamos a estar regalando dulces. Va a ser un panorama bueno para la familia, para los niños sobre todo. Así que eso, para que salga toda la gente, en las estaciones, para que vean por dónde vamos a pasar”.

“Siempre tratamos de pasar por todo Puente Alto, pero obviamente no se puede, porque es muy grande. Pero ya el próximo año, o para el Día del Niño o para Halloween, vamos a pasar por lugares que no hemos pasado antes. Así que eso, para que no se quejen por esas cosas, porque no podemos pasar por todo Puente. Y les quería pedir un favor, a la gente, cuando hagamos las paradas, se preocupen de dejar limpio, por favor”, añadió.

Finalmente, el Shishitrineo terminó siendo un éxito. Y es que, una gran cantidad de niños y jóvenes se acercaron para disfrutar de los shows y para recibir regalos por parte de Pablo Chill-E y la Coordinadora Social Shishigang.