La inesperada reacción de Pablo Chill-E tras ganar Artista Urbano del Año en los Premios MUSA Sprite 2023

La noche de este jueves Pablo Chill-E se convirtió en el Artista Urbano del Año en los Premios MUSA Sprite 2023.

En la cuarta edición de los galardones que premian lo mejor de la música chilena, el artista nacional logró por primera vez este reconocimiento, pese a haber estado nominado en años anteriores (2020).

En este año, el intérprete de SHISHIGANG competía con grandes nombres del género: Gino Mella, Ana Tijoux, Loyaltty y Pailita.

“No sé si...”

Pero tras ser nombrado como vencedor de la categoría Artista Urbano del Año en los Premios MUSA Sprite 2023, Pablo Chill-E sorprendió a todos con su inesperado discurso.

“Gracias a toda la gente. No sé si yo me lo merecía este año y yo pienso que no”, afirmó el cantante tras recibir el galardón.

“Yo pienso que no porque hay varios cabros que salieron este año que quizás no salieron, no lo escucharon ustedes ... pero yo creo que este premio no era para mí”, agregó el cantante.

Sin embargo, Pablo Chill-E fue más allá y complementó: “Yo creo que podría haber sido para cualquier otro, en verdad (...) Pero igual, gracias. Muchas gracias”.

Posteriormente, el chileno obtuvo el Premio MUSA Sprite 2023 a Álbum del Año con El Duende Verde en donde afirmó si merecer el reconocimiento.