“Hay que recordar el humor antiguo, pero con la mirada de ahora”: Luis Slimming adelanta cómo será su show en el Festival de Viña 2024

Este martes, se confirmó la participación de Luis Slimming, Don Comedia, en el Festival de Viña del Mar 2024, agregándose así a la lista de artistas que se presentarán en la Quinta Vergara durante el esperado evento.

La noticia fue revelada durante el lanzamiento de la parrilla final del festival, donde el comediante y conductor de El sentido del humor estuvo presente. En una entrevista con Página 7, Luis Slimming expresó su sorpresa y emoción por ser parte del certamen viñamarino.

“Es el fin de una carrera de años, porque nunca pensé que iba a estar acá. Yo partí como profe de matemática, y terminé por esas cosas de la vida haciendo humor con otros comediantes, y después se dio la posibilidad de que yo me pusiera a contar los chistes, y funcionó bien”, afirmó.

“Jamás imaginé estar acá. Era algo que yo veía de niño y pensaba: ‘¿Te imaginas estar yo ahí alguna vez?’”, añadió.

Adelantó su rutina en Viña 2024

En cuanto a la influencia de su programa El sentido del humor en esta oportunidad, Don Comedia reveló que “siempre a los invitados les pido consejos, y a los que no les ha ido bien en Viña igual. Es interesante conocer su historia, porque acá uno se juega todo”.

Respecto a la rutina que presentará en el Festival de Viña del Mar, adelantó que será similar a la que realizó en el Festival del Huaso de Olmué. La propuesta incluirá temas de actualidad, anécdotas personales y observaciones sobre la vida cotidiana.

“Hablo de actualidad, de mí, de las cosas que nos damos cuenta todos. Porque a veces es gracioso cuando alguien lo dice, y lo difícil es encontrar la forma de decirlo para que dé risa, y no rabia, pena o miedo. A mí me gusta mucho hacer chistes de cosas que no se deben. Hay que recordar el humor antiguo, pero con la mirada de ahora”, concluyó Luis Slimming.