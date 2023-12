“Obeso mórbido”: Jordi Castell arremete contra Luis Slimming tras ser blanco de sus burlas en “El Purgatorio”

En una nueva intervención televisiva, Jordi Castell retomó el tema de las críticas que recibió de Luis Slimming y Chiqui Aguayo durante su participación en el programa El Purgatorio de Canal 13. En esta ocasión, el fotógrafo se refirió nuevamente a las burlas de los humoristas, especialmente hacia “Don Comedia”, realizando comentarios sobre su estado físico y apariencia dental.

En el programa Tal Cual de Tv+, Jordi Castell compartió sus opiniones sobre los humoristas que se presentarán en el próximo Festival de Viña 2024, centrándose en “Don Comedia”. El fotógrafo emitió críticas directas, calificando al comediante como “obeso mórbido”.

Tras ello, Jordi Castell sugirió que Luis Slimming debería ocuparse de mejorar su dentadura. De hecho, hizo hincapié en sus premolares y señaló que tiene “unos puentes en la boca que se ven feos”.

Estas declaraciones fueron anticipadas por La Hora, que tuvo acceso a un adelanto del próximo episodio de Tal Cual que se emitirá esta noche. Una instancia en la que Jordi Castell expresó su descontento con las burlas previas de Luis Slimming y aprovechó la ocasión para realizar fuertes críticas a “Don Comedia”, abordando aspectos físicos y dentales.

Una enemistad que data desde el episodio en el que compartieron en El Purgatorio

Cabe recordar que, tras las primeras burlas de Slimming, Jordi Castell se manifestó en contra de la actitud del humorista, destacando su obsesión por cuestiones físicas mientras él mismo enfrentaba críticas sobre su apariencia. “Lo que más me llamó la atención de él, es que se obsesionó con esta cosa que supuestamente yo tengo con todo el skincare que hago y las veces que me he pinchado la cara, porque supuestamente yo me quiero ver más joven”, afirmó.

“Me llama la atención este ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos. No soy gordofóbico, ni mucho menos”, añadió.

En ese momento, Luis Slimming respondió y comentó en tono sarcástico las observaciones de Castell sobre su peso. “Le achuntó preciso en los 25 kilos, buen ojo, y me reí mucho con ‘y no soy gordofóbico’”, replicó el humorista.

La polémica entre Jordi Castell y Luis Slimming parece lejos de llegar a su fin, y será interesante observar si el humorista opta por responder nuevamente a las declaraciones recientes del fotógrafo después de la emisión del próximo episodio de Tal Cual.