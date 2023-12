Economista David Bravo por reforma previsional: “El proyecto de Gobierno tiene que simplificarse significativamente si quiere avanzar”

CHILE

Tras el proceso constitucional sellado con el plebiscito pasado, el Presidente Gabriel Boric dijo haber instruido al gabinete a avanzar en el trámite legislativo relativo a la reforma previsional y el pacto fiscal. La titular de Trabajo, Jeannette Jara, pareció haber acusado recibo: el mismo lunes anunció que el Gobierno presentará indicaciones, en una estrategia “1, 2, 3″, sobre la base de 6% de cotización adicional.

Así, el 1% irá a financiar salas cuna, a fin de “fortalecer empleo y formalidad de las mujeres”; un 2% irá a capitalización individual, y el 3% irá a un seguro social. El economista David Bravo, presidente de la comisión que llevó su apellido y que asesoró a la expresidenta Michelle Bachelet en el debate previsional, analizó, en ADN Hoy, los anuncios del Gobierno: y si bien de entrada advirtió que “es difícil opinar”, pues se desconocen los alcances de las indicaciones, sí reconoció que, de alguna forma, el plan de la actual administración podría reorganizar la industria:

“El proyecto del Gobierno es un mega-proyecto. Y también lo hemos conversado, que el proyecto de Gobierno tiene que simplificarse significativamente si quiere avanzar. De alguna manera, lo que hay aquí, que es fruto de conversaciones, mesas técnicas y más, algún sustento debe haber, pero uno quisiera ver el paquete más completo”.

Del anuncio de Jara, eso sí, reconoce “lo novedoso” del 1% a lo de sala cuna: “El tema sala cuna es una reforma, en sí, fundamental. Está hace mucho tiempo sin discusión adicional, sin lograr avanzar. Introducirla acá no sé si ayuda o perjudica a ambos proyectos, porque de alguna manera junta la suerte de ambos proyectos, todo en uno, cuando el tema de la cotización o el tipo de financiamiento es de naturaleza y horizonte temporal muy distinto y por cierto, significativamente inferior al 1% de cotización. En el 1% que se está hablado hay un misceláneo de temas que, por lo pronto, deberá discutirse con harto detalle. Tengo la duda de si será una buena estrategia”.

El riesgo, cree el economista, es que “estamos arriesgando no abordar los temas por separado. Es netamente la discusión por sala cuna, que es importante y que se vive hace varios años. Nos estamos arriesgando a que ninguno de los dos temas salga: ni pensiones, ni salas cunas”.

Aunque el exasesor presidencial fue incluso más atrás en el debate: “Los seis puntos de cotización no los tiene hoy asumidos nadie. La razón es que el impacto que pueda tener sobre el mercado laboral es muy negativo. Cualquier aumento de cotización va a tener que ser muy gradual. Habría que sincerar claramente que cuando hablemos de esto, que es la piedra de tope, el acuerdo en pensiones, hablamos de un aumento de cotizaciones que no se va a dar en seis años (un punto por año), ni medio punto por año porque como está el mercado laboral, subir un punto es algo que sería nefasto para la situación del empleo que hoy es deficitaria. Este cambio, si se lograra un acuerdo en subir un punto en la cotización, que se resuelvan los temas que están dando vueltas, va a ocurrir en 15 años, no en menos”.

“No veo cómo pueda subir hoy un punto o medio en el mercado laboral si tiene 210 mil empleos de déficit”, zanjó categórico.

Aunque llamó a “sincerar” el destino del primer incremento, en caso de ser gradual. Pero puede tener efectos inesperados: “Si la estrategia es correcta, es ver si le damos la lápida final al proyecto de salas cuna simplemente metiéndolo dentro de pensiones; la estrategia sería quizás discutir la parte, no lo sé. Algunas dudas se resolverán cuando salgamos de los titulares y veamos las justificaciones detrás de las indicaciones”.

Oposición

David Bravo defiende el sistema de capitalización individual pese a los resultados. O a ello llegó hacia el final del diálogo, pues las medidas del Gobierno deberían estar justificadas “en función del diagnóstico y los datos”.

Lo explicó así: “En un estudio reciente que he hecho, uno de los elementos que llama la atención es que, cuando se mira la situación de los pensionados actuales y se les compara con los pensionados de la próxima década, de los 20 o 30 años siguientes, el grupo más vulnerable es el de los pensionados que viene. Esa situación se produce porque, por una parte, la PGU ya generó un salto importante en las pensiones de los pensionados actuales, y los pensionados futuros, porque seguirá implementándose en la longevidad, vamos a tener tasas que van a ser más bajas que las que tuvimos históricamente, y también porque a las personas les afectará los retiros previsionales que hicieron. La posición de los pensionados futuros, si hubiera que ponerlo en los términos del mismo Gobierno (mejorar pensiones de pensionados actuales y los de futuro que tendrán una cotización ni cerca de implementarla) (...) El problema de los pensionados actuales es cierto, pero las de los que vienen es aún más grave, con una diferencia de 20 puntos en las tasas de reemplazo independiente de cómo se midan para los futuros (...) Lo que uno esperaría es que ojalá pudiéramos vincular las medidas que se están tomando con el diagnóstico. Por eso le hemos pedido al Gobierno que haga un nuevo diagnóstico, especialmente después de la PGU y los retiros. Entiendo que el Gobierno ha encargado un estudio sobre tasa de reemplazo que a lo mejor está listo. Pero sería bueno conocer los datos y después ver cómo se justifican las medidas”.

Cerró su exposición graficando que hoy en día, de los $100 que reciben los pensionados, $60 proviene de la PGU y $40 de cuentas individuales en hombres, y $85 y $15 en el caso de las mujeres. “Esos datos me dicen que la enorme urgencia para que el sistema sea sustentable en el tiempo es aumentar el ahorro individual, aumentar la base del ahorro que se vio mermada por los retiros. Depender solo de la PGU, que es una transferencia modificable en el corto plazo, en vista de los intereses de los actuales pensionados, puede ser algo preocupante en términos de sustentabilidad. Por eso pareciera que necesitamos avanzar en el ahorro. Uno tendría que justificar bien por qué algunos de esos puntos de cotización o lo que sea que vaya a otros fines, tendría que justificarlo bien en términos d subsidios transitorios y más”, finalizó.