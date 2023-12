Senador Lagos Weber y discusión legislativa tras Plebiscito: “Tenemos una oportunidad para sacar adelante estas reformas”

Luego de que la ciudadanía decidiera rechazar un nuevo proyecto de Constitución, el Gobierno se puso como objetivo sacar adelante la agenda legislativa, principalmente el pacto fiscal y la reforma de pensiones.

Sin embargo, y pese a que el Ejecutivo presentó una nueva fórmula respecto a este último, desde la oposición endurecieron el tono pese a su derrota electoral y ya manifestaron su posición en contra, apuntando que el 6% adicional debe ir completo a las cuentas individuales.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, quien valoró “la decisión del Gobierno y de buena parte del oficialismo de decir ‘demos vuelta a la página’ con lo que ocurrió el domingo en el Plebiscito”.

“Por eso es que la ministra Jeannette Jara planteó una fórmula nueva en la reforma de pensiones, que tiene que ser conversada con la oposición para destrabar el tema”, agregó.

Por otro lado, el parlamentario PPD se refirió a la disposición por parte de la oposición en avanzar en estas materias, indicando que “el día domingo los vi bien negativos, diciendo que aquí no van a aprobar nada si no es como nosotros queremos. Bueno, yo creo que estos dichos se dijeron en el calor de la derrota que tuvieron”.

Pese a esto, Lagos Weber apuntó que “tenemos una oportunidad y el espacio, y tenemos que sacar adelante estas reformas”.

“Estas no son reformas para el Gobierno de Boric, como dicen algunos en la oposición, son reformas que tenemos pendiente como clase política hace mucho tiempo”, añadió.

“Y si la democracia no empieza a resolver los problemas, cuando los que están en la toma de decisiones no nos ponemos de acuerdo, aparecen las soluciones fáciles y cortoplacistas, los atajos populistas, y la ciudadanía va y dice, ‘bueno, ¿Para qué existe la democracia y elegimos diputados, senadores o presidentes, si no me resuelven los temas?’”, cuestionó el senador.

En ese sentido, el senador recordó que “se llegó a estos procesos constituyentes porque en Chile hubo un estallido social, y donde las brechas de desigualdad no han sido resueltas”.

Sobre la negativa de la oposición en avanzar en reformas, Ricardo Lagos Weber expresó que “quiero entender que estamos hablando con gente adulta, y lo digo bien responsablemente. Entonces, si hay una propuesta de una flexibilidad de parte del Gobierno, la oposición tiene todo el derecho de decir que no les gusta, pero tienen, a mi juicio, la obligación de poner sobre la mesa su propuesta”.

Finalmente, y respecto al pacto fiscal, el senador manifestó que “tenemos una propuesta, que vamos a conocer muy probablemente pasado mañana, que propone medidas pro inversión, que va a incluir temas tributarios muy probablemente, pero que se abre de una manera que no estaba antes”.

Además, detalló que “hoy se seguirá discutiendo el reajuste, que incluye ese tema del ICSA, entre otras cosas. En la Cámara de Diputados se votaría alrededor de las 13:00 horas, y si se aprueba, eso va al Senado”, declaró.

“Yo he autorizado a sesionar, aunque no haya dado cuenta de eso la sala del Senado, hoy día a partir de las 15:00 horas, para tener un par de audiencias en esto y conocer el contenido del proyecto, aunque no haya llegado formalmente. Y la idea es tratar de despacharlo este miércoles, ojalá desde el Senado”, cerró.