Por pedir boleta en la salida: Sernac denuncia a supermercados y tiendas del retail por “aplicación indebida” de medidas de seguridad

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso una denuncia ante la Justicia contra supermercados y tiendas del retail por “la aplicación indebida de medidas de seguridad y vigilancia”.

Esto luego de constatar que a la salida de estos recintos, los guardias de seguridad exigían mostrar las boletas a los usuarios para corroborar el pago de los productos que portaban.

Según el organismo, son 13 los supermercados y tiendas del retail afectadas con esta acción judicial, las que se encuentran ubicadas en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Biobío y Los Ríos.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, explicó que si bien las empresas tienen derecho a tomar medidas de seguridad, lo deben hacer siempre empleando los más altos estándares de profesionalidad y respetando la dignidad y derechos de las personas.

“Durante las fiscalizaciones realizadas pudimos detectar que las empresas denunciadas no cumplieron con las exigencias que establece la Ley del Consumidor (LPC) respecto de una serie de aspectos que soy muy relevantes a la hora de adoptar medidas de seguridad y vigilancia en las dependencias de sus locales comerciales, entre ellos, no entregar información veraz y oportuna sobre dichas medidas, actuar discriminando arbitrariamente o no respetando la dignidad de las personas, y la falta al deber de profesionalidad, entre otras materias esenciales”, señaló.

Desde el 2022 a la fecha, el Sernac ha realizado más de 50 fiscalizaciones presenciales y documentales, para verificar si las empresas cumplen la Ley del Consumidor en materia de seguridad y sistemas de vigilancia y trato digno.

Dicho proceso comenzó tras detectarse, a través de reclamos y alertas ciudadanas, que múltiples supermercados, retail y retail ferretero, exigían a los consumidores mostrar las boletas para acreditar las compras cuando salían del local comercial, detectando en los procedimientos:

Control de boleta a consumidores que llevan carros con gran cantidad de mercadería, alto valor o sólo productos tecnológicos o de línea blanca.

No informar acerca de la voluntariedad del procedimiento.

Control de preferencia a jóvenes.

Revisión de productos que salen sin bolsa y de grandes dimensiones.

Inconsistencias entre las declaraciones de los jefes de local y los guardias de seguridad respecto al control de boletas.

En ello, el Sernac informó que los supermercados denunciados son: Hiper Lider y Lider Express, Supermercado Unimarc, Super 10 (Mayorista 10), Supermercado Tottus y Supermercados Acuenta.

Por su parte, las tiendas del retail que deberán enfrentar a la justicia son: La Polar, Corona, Falabella, Ripley, Easy, Homecenter Sodimac y Construmart.