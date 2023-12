Jaime Del Burgo, el empresario que le dio un duro golpe a la familia real española

La polémica que envuelve a la Familia Real española persiste y se intensifica con las revelaciones de Jaime Del Burgo, excuñado de la reina Letizia Ortiz. Hace unas semanas, este empresario y abogado de 53 años afirmó en sus redes sociales que fue el amante de Letizia y que la relación extramatrimonial se extendió durante varios años, incluso después de que ella se casara con el rey Felipe VI.

Ante estas acusaciones, surge la pregunta: ¿Cómo se conocieron y cómo inició su presunta historia de amor?

Jaime Del Burgo, oriundo de Navarra, España, es hijo del político y expresidente de Navarra, Jaime Ignacio Del Burgo. Con experiencia en la compra y venta de propiedades, así como en diversas industrias, se ha desempeñado como abogado y ha participado en negocios relacionados con el entretenimiento, la construcción, Internet y las finanzas.

La conexión entre Del Burgo y la reina Letizia tiene sus raíces en una amistad de adolescencia, que supuestamente se mantuvo como un “amigo íntimo” a lo largo de los años. Según relata en el libro Letizia y yo del periodista Jaime Peñafiel, Del Burgo afirma que estaban enamorados y que incluso llegó a proponerle matrimonio a Letizia. Sin embargo, su relación dio un giro cuando el príncipe Felipe ingresó en la vida de Letizia, llevándola eventualmente al matrimonio real.

X Ampliar

A pesar de que la reina Letizia se casó con Felipe VI, siguieron viéndose

Del Burgo sostiene que durante los primeros años del matrimonio de Letizia y Felipe VI, continuaron su relación amorosa. Esta revelación arroja sombras sobre la fidelidad de la reina y ha desatado una controversia que ha mantenido la atención mediática en vilo.

La cronología de su relación es compleja: se conocieron en el año 2000, mantuvieron una relación amorosa de 2002 a 2004 y luego, de 2004 a 2010, fueron definidos como “amigos y confidentes”. El lazo entre ellos se fortaleció cuando, entre 2012 y 2016, fueron cuñados, ya que Jaime Del Burgo estuvo casado con Telma Ortiz, hermana menor de Letizia.

La unión matrimonial de Jaime Del Burgo y Telma Ortiz llegó a su fin en 2016, pero aseguraron que mantendrían su amistad. Sin embargo, las recientes declaraciones de Del Burgo y su publicación en redes sociales vuelven a vincularlo con la Familia Real, provocando una nueva controversia.

X Ampliar

Borró lo que escribió en X, pero no se arrepiente de haberlo hecho público

Aunque Del Burgo borró sus publicaciones iniciales, donde mostraba una fotografía de la reina Letizia y un supuesto mensaje romántico, sus declaraciones siguen generando debate. El silencio de la reina Letizia y el rey Felipe VI frente a estas acusaciones ha añadido aún más misterio y expectación en torno a la situación.

“No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”, escribió Jaime del Burgo tras borrar sus publicaciones en X.

Jaime Del Burgo, actualmente casado con Lucía Díaz Lijestrom y con una hija de tres, también declaró que la verdad saldrá a la luz y está dispuesto a contarla, invitando a quienes se sientan injuriados a recurrir a los tribunales.

“La verdad saldrá, probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado que acuda a los tribunales, que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quiénes nos representan por herencia o elección, qué hay detrás de los focos, la escenificación y la actuación”, sentenció.

No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezo los mensajes de los que han entiendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023