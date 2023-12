“Es hora de decirlo todo”: Nicolás Zepeda rompe en llanto al ser presionado por abogados y fiscal

Este martes se llevó a cabo la undécima jornada del juicio en Francia contra el chileno Nicolás Zepeda, a quien se le acusa por el asesinato y desaparición de su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki.

Fue así que Zepeda tuvo que enfrentar los intensos interrogatorios de los abogados de las partes acusadoras y del fiscal a cargo del caso, quienes lo presionaron para que diera respuesta sobre el paradero de la joven y despejará las incógnitas de sus declaraciones del pasado.

En primera instancia, la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galley, cuestionó su viaje a Francia tras haber terminado la relación y le preguntó si su intención era reconquistar a la japonesa, a lo que el chileno respondió: “Creo que no era un buen momento, ella estaba en Francia y yo en Chile”.

Galley también le preguntó por las declaraciones que hizo un familiar de Zepeda: “¿Por qué su primo contó todas esas cosas sobre el tiempo en que se demora en morir una persona por asfixia?”. El chileno respondió: “No sé qué le pasó para que él contara todo eso”.

“¿Tuvo dudas de que Narumi no estuviera muerta una vez que la puso en la maleta?”, le preguntó directamente la abogada.

“Yo no maté a Narumi. No la puse en una maleta”, agregó el joven de 33 años, el principal sospechoso.

“Usted es un mentiroso”

Más tarde, el abogado Randall Schwerdorffer, representante del último novio de Narumi, Arthur del Piccolo, le preguntó por qué había hecho para encontrar a la joven. El chileno declaró que “compartí mi preocupación con mis amigos. Pero todo cambia cuando me busca Interpol, me di cuenta de que me iba a tener que preocupar de defenderme”.

El abogado le preguntó por qué no se contactó con Narumi al dejar Francia. “Eso es incorrecto. Intenté llamarla por Line”, indicó Nicolás. Sin embargo, dicha llamada no está en el expediente, por lo que Schwerdorffer exclamó: “¡Señor Zepeda, usted es un mentiroso!”.

“Tú, que deseas tanto ayudar a la policía a encontrar a Narumi, ¿por qué no vienes a Francia, cuando no tienes nada que reprocharte, por qué bloquear tu extradición durante tres años?”, cuestionó.

Las preguntas del fiscal

Por su parte, el interrogatorio del fiscal Étienne Manteaux fue uno de los momentos más tensos en el juicio. Le preguntó por qué sus hermanas no lo han apoyado en el juicio. “Se consideró que para este tipo de testimonio, sobre mi carácter, el testimonio de mis padres y de mi amigo Alexandre era suficiente. Pero cuento con el apoyo de mis hermanas, tengo noticias de ellas”, respondió el joven.

“Realmente es hora de decirlo todo, señor Zepeda. Durante este juicio, usted hizo seis nuevas revelaciones, seis realidades ferozmente negadas durante siete años”, le dijo el fiscal.

Tras varias preguntas sin respuesta concreta, el perito le pregunta sobre cómo es posible que el Facebook de Narumi se active con la IP de su primo. Zepeda nuevamente no responde.

“Esta es la prueba central de que usted tomó posesión del celular de Narumi”, resuelve el fiscal.

Finalmente, Manteaux le preguntó que “¿por qué mentir si no tenemos nada que reprocharnos? y el chileno contestó que “todos mentimos. En este caso me invadió el miedo, porque vi que querían culparme por algo que no hice. No tengo ninguna relación con esta desaparición”.

Antes de finalizar el interrogatorio, el abogado defensor de Nicolás Zepeda le preguntó sobre cómo está y si sentía indignación a lo que Zepeda confesó llorando: “Me vuelve loco saber que no se hizo todo. No podemos saber qué pasó porque están concentrados en mí, están muy concentrados en mí”, expresó de manera exaltada y entre lágrimas. Llorando y gritando, Nicolás Zepeda exclamó: “¡Yo no la maté!”.