“Es impresentable contar algo así”: La extraña y nueva confesión de Nicolás Zepeda en juicio por Narumi

Nicolás Zepeda vive un día clave en el juicio por la desaparición de Narumi, su expareja. Y, frente al juez, entregó llamativas declaraciones.

Es que este lunes es la jornada donde debería entregar más detalles respecto a su relación con la joven japonesa.

Por eso, se puso frente al Tribunal de Vesoul a relatar parte de lo ocurrido entre ellos, y ese último encuentro, después del cual a ella se le perdió el rastro.

Roberto Cox, periodista de CHV en el lugar, reveló parte de sus dichos. Y hubo varias cosas que resultaron impactantes.

Nicolás Zepeda y su declaración

Así, el joven contestó preguntas sobre por qué había viajado a ver a Narumi a Francia y había estado en su habitación con ella.

El chileno contó que estuvo varios días estacionado cerca de su residencia, que la vio en un paradero y que trató de forzar un encuentro con ella, ya que lo tenía bloqueado de todos lados.

Cuando finalmente ocurrió, reveló que “fuimos al restaurante, pasamos un buen momento, nos tomamos de la mano. Llegamos los primeros y salimos los últimos. Vine a encontrarme con ella y pasamos un buen momento. Estamos contentos de volver a vernos”.

Y que “Narumi me invitó a pasar la noche con ella... Ese cuarto se transformó en nuestro rincón japonés como ese lugar que teníamos en Japón cuando vivíamos juntos. Tuvimos relaciones sexuales. No recuerdo a qué hora nos dormimos... Me despierto a las 7-8 de la mañana, cada uno hace sus cosas. Vemos películas, comemos. La rutina de un finde en Japón”.

Luego de esa jornada, relató que “me voy de madrugada porque la veo agitada. Me pregunto si el hecho de partir la ayudaría a encontrar a calma... Narumi sabe q me tenía que ir, no podíamos prolongar algo que no iba a continuar. Fue una decisión mutua. Ella no quería que me fuera. Dudo si irme o no. Tenía que irme pero no quería”.

Posterior a eso, le preguntan por qué no volvió a escribirle. “Tomar contacto con Narumi no me iba a ayudar con la decisión de irme de Besanzón”, señaló.

🇫🇷📷 DECLARA NICOLÁS ZEPEDA.

"Narumi sabe q me tenía que ir, no podíamos prolongar algo que no iba a continuar. Fue una decisión mutua. Ella no quería que me fuera. Dudo si irme o no. Tenía que irme pero no quería". La fiscalía plantea que a esas alturas Narumi ya estaba muerta. — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 18, 2023

Sin embargo, luego confesó una nueva información para dar luces del paradero de la joven. “Narumi me pidió comprarle un pasaje en bus a Lyon. Ella me compartió el número de su tarjeta para realizar la compra”. “¿Por qué no lo dijo antes?”, le dijo el juez. “Si yo contaba eso lo usarían en mi contra”, contestó.

Y luego, expresó que “es impresentable contar que Narumi me pidiera algo así, pero estoy acá para decir la verdad. Yo compré ese pasaje”.

“¿Narumi no te dijo que tenía un descuento de estudiante?”, arremetió el Tribunal, a lo que el chileno manifestó que “sólo me pidió que lo hiciera por ella... No era primera vez que me lo pedía. Ella solía enredarse con los horarios. Alguna vez intentó hacer una compra y no pudo. Me lo pidió y lo hice”.

Roberto Cox complementó en su plataforma de X que “es primera vez que Nicolás Zepeda reconoce haber hecho la compra de ese pasaje. La investigación indica que esa compra fue hecha con la tarjeta de Narumi a través de una conexión wifi en un mall de Dijon”.