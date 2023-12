Kike Morandé y su polémica reflexión sobre el humor actual y el rol de las mujeres

En un reciente episodio de su programa de YouTube Morandé Te Ve, Kike Morandé abordó el estado actual del humor nacional junto al comediante Felipe Izquierdo. Durante la conversación, el exanimador de Morandé con Compañía expresó sus críticas hacia la dirección que ha tomado la industria del humor, especialmente hacia el stand-up comedy, que actualmente lidera la escena cómica en el país.

El reconocido animador cuestionó la predominancia del stand-up comedy y comentó: “Hoy día parece que o eres ‘standapero’ o no haces humor. Álvaro Salas es el único que sigue haciendo humor-humor”. El exanimador de Mega continuó con su desahogo acerca del presente de la comedia nacional: “A mí me pasa con el stand up que me choca tanta grosería”.

En relación con este tema, Kike Morandé expresó su incomodidad ante el uso de lenguaje soez por parte de mujeres en el escenario: “A mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres. Aunque sean todos, todas, todes. Me da lo mismo eso. Pero me da nervio el garabato”.

Su anterior reflexión sobre el machismo en el humor

En otro episodio anterior del programa, Kike Morandé recibió a Patricio “Pato” Torres, conocido exmiembro del elenco de Teatro en Chilevisión. Durante la conversación, el actor reflexionó sobre el fin del programa en 2014, atribuyéndolo a cambios en la sociedad, como la inclusión y el empoderamiento femenino.

“El Teatro en Chilevisión pasó a ser la mujer utilizada, cosificada. Y, sin embargo, la ‘cosa’ era yo. A mí me empelotaban y me hacían de todo. Creo yo que, tanto es así, que CHV se farreó de haber pasado Teatro en Chilevisión durante la pandemia. Habría arrasado, más allá de que sí, era machista”, confesó.

Finalmente, ante estas observaciones, Morandé respondió argumentando que el humor no debería clasificarse como machista o no machista, y planteó la idea de igualdad en el humor, independientemente del género. En este contexto, expresó: “El humor no puede ser machista o no machista”.

Y luego, para cerrar, agregó: “Porque salen unas niñas haciendo humor y dicen cualquier barbaridad sobre los hombres. Salís tú haciendo humor, dices una barbaridad de una mujer, y te meten preso. Entonces seamos iguales en todo, pero paremos”.