En el último episodio de su pódcast, Kike Morandé realizó controversiales comentarios sobre el feminismo y la televisión actual. El ex animador de Morandé con Compañía hizo una defensa del humor que era frecuente hasta finales de la década de los 2.000, y además hizo una queja por la falta de programas como el que conducía o los que tenían una línea humorística similar.

Así, acerca del humor que es actualmente considerado “machista”, Kike Morandé señaló “pero es que es humor. Yo creo que el humor no puede ser machista o no machista. Porque salen unas niñas haciendo humor y dicen cualquier barbaridad sobre los hombres. Salís tú haciendo humor, dices una barbaridad de una mujer, y te meten preso“.

“Entonces seamos iguales en todo, paridad de entrada, paridad de salida, paridad al medio, lo que sea, pero equiparémonos“, añadió después, en su pódcast Morandé te ve.

Su reflexión acerca de la actuación y el cine

Más adelante, el ex animador de Morandé con Compañía compartió otra reflexión acerca del feminismo “Si tú eres gerente y yo soy gerente, puede venir el presidente y putearnos a los dos. No a mí el doble porque soy hombre y a ti no porque eres mujer“, sostuvo.

Finalmente, Kike Morandé se refirió también a cómo los movimientos contrarios al machismo, han cambiado el mundo de la actuación y del cine. “El teatro o las películas siempre fueron que mujeres lindas, pero que esas mujeres sean lindas no significa que las otras sean feas. Las otras son mujeres normales, lindas, y cada uno tiene su mujer y la encuentra linda”, sostuvo.

“Pero para salir en el cine era más linda la Claudia Cardinale que… No sé po. Entonces, lo lógico es que estuviera la Claudia Cardinale“, adicionó y cerró.