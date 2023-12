No solo con perros: hombre fue a votar con su guacamayo al Estadio Nacional

Jody, un ñuñoíno, llegó a votar al Estadio Nacional este domingo 17 de diciembre junto a una particular compañía. Para este Plebiscito Constitucional, el vecino de Ñuñoa vino con una de sus mascotas: un guacamayo, de tonos azules y amarillos. Y como era de esperarse, rápidamente llamó la atención de la gente.

Al ser consultado por ADN acerca de cómo se llama su loro, Jody contestó: “Mi compadre Odín, él es un guacamayo de cuatro añitos, un ararauna, y es mi compañero hace cuatro años. Todo el día literalmente es mi compañero de trabajo, mi amigo, andamos para todos lados”.

Tras ello, explicó por qué su mascota es tan sociable con la gente que se acerca a tocarlo. “Lo que pasa es que yo trabajé antiguamente en un parque de animales exóticos en el cual trabajábamos con hartos niños. Entonces, ya para mí es costumbre que la gente se me acerque y que mis animales estén acostumbrados a que la gente esté con ellos”, expuso.

“Es mi idea. Por ejemplo, hay gente que le tiene trauma a las aves, y ella misma no puede saber que de repente si tiene un trauma le puede estar haciendo cariño, pero el aleteo, hay gente que tiene como una fobia al aleteo de la ave. Lo mismo hago con las serpientes, tengo serpientes, iguanas, arañas, de todo tipo de animales exóticos como para eventos de niños”, añadió.

Ampliar

El loro Odín no quiso hablar

Más adelante, ante la solicitud de que hiciera que su guacamayo Odín hablara o hiciera algún movimiento en especial, este vecino de la comuna de Ñuñoa respondió: “Es que, mira, él habla, pero como que no está ni ahí”. Y enseguida, dirigiéndose a su papagayo, dijo: “Papito, ‘hola’, o báilale”.

Sin embargo, no surtieron efectos sus intentos para que el loro hablara. “No quiere, como que anda en modo... Anda vitrineando, anda en esa ahora”, afirmó.

Finalmente, Jody explicó cómo son los cuidados y alimentación de su guacayamo Odín: “Ellos tienen una alimentación en base a fruta, verdura. Mira, tiene una alimentación como la de nosotros realmente los guacamayos, es muy similar. Lo que no le doy tanto como la gente piensa, es maravilla, porque la maravilla es como grasa para él. Pero lo otro se complementa con un alimento que se compraba exclusivo en veterinaria, a lo cual a este no le gusta mucho sí”.

“Pero come de todo, en realidad, desde la parrilla hasta la comida de la guagua, se come de todo. Es que yo le pregunté al doctor, al veterinario, ‘¿esto, esto puedo darle?’, ‘Sí, dale, toma’. Hay cosas prohibidas para todos los animales, como el chocolate, la palta y esas cosas, pero todo lo demás, este come de todo, no tiene problema”, adicionó y cerró.