“Depende de todos nosotros…”: Don Francisco realiza especial petición de cara al resultado del plebiscito

En la jornada del domingo, diversas personalidades de la política y la televisión nacional cumplieron con su deber cívico al participar en el Plebiscito Constitucional que definirá la aprobación o rechazo de la propuesta de una nueva Constitución. Uno de los rostros más reconocidos, Don Francisco, quien reside en Estados Unidos desde hace 35 años, compartió su opinión obre este relevante proceso constituyente.

En una entrevista con CNN Chile, el animador fue consultado sobre el significado del plebiscito para el país. En su respuesta, Mario Kreutzberger destacó la importancia de los eventos democráticos en el mantenimiento de la democracia y expresó su apoyo a todos aquellos que participaron en la votación. Además, señaló su desacuerdo con aquellos que eligen no ejercer su derecho a voto, resaltando la importancia de cumplir con este deber cívico.

“Yo creo que todos los eventos democráticos son algo que mantienen la democracia. Por eso es que yo estoy a favor de todos los que han venido a votar y en contra de aquellos que no ejercen ese derecho. Porque es un derecho que debemos cumplir, cada uno con su opinión”, afirmó Don Francisco, refiriéndose a las dos opciones presentes en la papeleta.

“Y me parece por lo que he visto (…) que se está ejerciendo (el derecho a voto) de manera muy responsable y muy tranquila”, añadió.

Su opinión sobre el voto obligatorio y el clima polarizado en el país

Más adelante, el histórico animador televisivo dio su opinión acerca de que sea obligación sufragar. “A mí me parece que el voto obligatorio de alguna manera refleja más la opinión de todos. Porque cuando el voto no es obligatorio, cada uno dice ‘bueno, voy a ir’, ‘no voy a ir’… Me parece que el voto obligatorio es bueno”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado sobre si cree que el clima polarizado en el país mejore con una nueva Constitución, Don Francisco respondió: “El ambiente del país depende de todos nosotros. Depende de quienes nos gobiernan. No solamente me refiero al Estado en general, me refiero a los senadores, a los diputados, a los alcaldes, etcétera. Todos debemos crear un clima de paz. Y que cada uno pueda emitir su opinión, eso me parece lo más importante”.