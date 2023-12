Giorgio Jackson por caso Convenios: “Mientras más avanzan estos casos, más van a quedar en evidencia quienes me difamaron”

Este domingo, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, acudió hasta la comuna de Providencia para votar en el Plebiscito Constitucional de Salida.

En ese contexto, se le consultó al militante de Revolución Democrática sobre los avances en las investigaciones respecto al caso Convenios, en la arista Democracia Viva, que involucra a exmiembros del partido.

En sentido, el exministro señaló en conversación con CNN Chile que “mientras más avance la justicia en el caso Convenios, así como en otros casos que se están investigando, creo que es mejor para el país, es mejor para la ciudadanía, para la fe pública”.

Además, indicó que “se va a ir esclareciendo, a medida que avance la justicia, mi completa y total inocencia, a partir de las maliciosas acusaciones que se hicieron en su momento. Y, por lo tanto, yo estoy tranquilo”.

En esa línea, Giorgio Jackson, sostuvo que “mientras avanzan estos casos, más van a quedar en evidencia quienes, a través de injurias y calumnias, me difamaron”.

¿Citado a declarar?

Respecto a si ha sido citado a declarar por Democracia Viva, Jackson aseveró que “no he recibido ninguna notificación de ninguna situación (...) Yo siempre he estado disponible a aportar, pero, como podrán darse cuenta, no me han citado a ninguna parte porque no estoy vinculado al tema”.

“Si es que me citan a declarar para aportar algún tipo de información, lo haré feliz para que el caso avance lo antes posible y se despeje”, adicionó y cerró.