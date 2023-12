Democracia Viva: decretan prisión preventiva para Daniel Andrade y Carlos Contreras por Caso Convenios

Luego de ser detenidos y trasladados hasta Antofagasta, Daniel Andrade y Carlos Contreras, quedaron en prisión preventiva por el caso Democracia Viva, donde se investiga el fraude de 400 millones de pesos obtenidos con programas del ministerio de Vivienda.

Ambos ex militantes de Revolución Democrática, quedarán detenidos por el plazo de seis meses, plazo otorgado por la jueza del caso. Pese a que el Ministerio Público pidió que fueran nueve meses para realizar una serie de diligencias para establecer la culpabilidad del ex presidente de la Fun d ación Democracia Viva y el ex seremi de Vivienda en la región de Antofagasta.

La defensa de Contreras pidió que el plazo de investigación fuera de 3 meses, la defensa de Andrade solicitó el mismo plazo, argumentando que ya se han ejecutado 6 meses de investigación, con varios testimonios y peritajes, por lo que no sería necesario que los imputados estén con la medida cautelar de prisión preventiva.

El fiscal titular de la causa, Cristian Aguilar, indicó que lo defraudado por Andrade y Contreras son más de 400 UTM por convenios, y “ese delito tiene una pena que se extiende entre los 5 años y un día a los 15 años de privación o restricción de libertad, de modo que la pena que se arriesga es de cumplimiento efectivo en la cárcel”.