“Es una moneda dentro del mundo de...”: joven llega con extraño disfraz inspirado en un videojuego para votar en el plebiscito

En el marco del Plebiscito Constitucional 2023, algunos ciudadanos decidieron ejercer su derecho al voto de una manera peculiar, optando por atuendos llamativos y disfraces. Uno de estos casos destacó en el matinal Buenos días a todos, donde un joven se presentó con un curioso disfraz que generó sorpresa entre los presentadores y el público.

En el estudio, la reacción no se hizo esperar al ver al joven vestido de manera peculiar, aparentemente con un atuendo que representaba una estrella. La situación llamó la atención y motivó a los conductores a indagar sobre el motivo detrás de este particular disfraz. “¡¿Qué es eso?!”, fue la reacción que tuvieron varios en ele estudio del matinal de TVN. Mientras que, el reportero, dirigiéndose al joven, le preguntó: “No es Rafa Venegas, es una protogema. ¿Qué es eso, amigo?”.

La razón tras el disfraz

En una entrevista con el periodista en terreno, el joven reveló que su disfraz estaba inspirado en una “protogema”, un elemento del juego virtual Genshin Impact. Explicó que las protogemas son monedas utilizadas en el juego para adquirir deseos y desbloquear personajes.

“Una protogema es una moneda dentro del mundo de Genshin Impact, un juego virtual. Es un juego tipo gachapon de móviles celulares (…) Con las protogemas compras deseos y vas bloqueando personajes”, señaló el joven.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la motivación detrás de su elección de vestimenta, el joven expresó que su intención era llamar la atención de los jóvenes y motivarlos a participar en el proceso electoral. Consideró que utilizar un disfraz peculiar podría ser una forma de hacer que los jóvenes se interesen más por el acto de votar y cumplan con su deber cívico.

“Vine así para llamar a los jóvenes a votar, para que así ellos cumplan su deseo”, concluyó.