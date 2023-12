“No creo que vote como ella”: abuela de Karla Rubilar sorprende al asistir a sufragar con 100 años en el Plebiscito 2023

Con casi la totalidad de las mesas instaladas transcurre el Plebiscito Constitucional de Salida, donde miles de compatriotas ya han acudido a sufragar.

En ese sentido, diversas e insólitas situaciones se han registrado, sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la que terminó siendo captada por 24 Horas en el Estadio Nacional.

Esto porque hasta el recinto deportivo acudió Elena, la abuela de la exministra Kara Rubilar, y quien sorprendió al acudir a sufragar a sus ¡100 años!

En conversación con Iván Núñez, la mujer recordó su primera experiencia en elecciones, revelando que esta fue cuando votó por Arturo Alessandri.

“Me acuerdo, sí, hace muchos años, aquí mismo en Santiago. Me vine yo de un pueblito que se llama Angol. Y de allá llegué a Santiago con mi esposo, casada, todavía muy joven”, señaló.

“No creo...”

Asimismo, y consultada si es que compartía preferencia en esta votación con Rubilar, Elena afirmó que “no creo”.

“Hay que saber votar por la patria. Es un deber ciudadano, y es lo más importante. Las mujeres hacemos patria”, agregó.

Además, comentó la relación que mantiene con su nieta, señalando que la exministra es “linda, regalona, muy cariñosa”.

No obstante, declaró que no se ven tanto “porque es pesado como trabaja la Karla. No, no puede ir a verme tanto, y yo puedo pedirle eso. Pero va a verme y eso es lo importante”.

Finalmente, la mujer de 100 años le envió un mensaje a su nieta. “Cariños Karlita. Te deseo una buena votación”, afirmó.