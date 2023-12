Carlos Ominami pondera la victoria del “En contra”: “No hay nada que celebrar”

Santiago

A minutos de que los resultados del Servel hayan dado una tendencia en favor de la opción “En Contra”, incluyendo el desmonte del escenario en el que el comando del “A favor” pretendía celebrar un eventual triunfo, el exsenador Carlos Ominami conversó con ADN.

En la instancia, descartó un ánimo mayormente festivo entre quienes respaldaron el rechazo a la propuesta constituyente. “Es un respiro, da tranquilidad. No hay nada que celebrar, porque luego de cuatro años de proceso constituyente, con tres plebiscitos, dos elecciones de representantes para terminar en esto, no es para celebrarlo”, aseguró el ex Ministro de Economía entre 1990 y 1992, quien también apuntó a los principales perjudicados con este resultado.

“Creo que hay derrotados, como el Partido Republicano, que trató de imponer su programa en vez de avanzar a una nueva constitución. También hay una derrota de la oposición, que trato de transformar esto en un plebiscito sobre el gobierno”, remarcó Carlos Ominami,

Además, descartó que exista un interés por activar un tercer proceso constituyente en el país tras el rechazo de la ciudadanía a los textos de 2022 y 2023. “Es un acuerdo comprometido por todos los partidos, hay que tomar nota de que no podemos continuar en esto. Espero que la oposición se abra a llegar a acuerdos con el gobierno para resolver los problemas del país, como el crecimiento, las pensiones y la seguridad”, concluyó en el diálogo con ADN.